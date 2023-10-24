'Недостаточно для Украины': Камышин сделал жесткое заявление об оружии для ВСУ

Западные страны должны увеличивать инвестиции в производство оружия, снарядов и военных беспилотников.

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Камышин требует больше оружия для ВСУ / коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Википедия

Министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил, что все нынешние мировые мощности по производству оружия и боеприпасов недостаточны для нужд Украины во время нынешней войны.

Министр заявил в интервью Politico, что западные страны должны увеличивать инвестиции в производство оружия, снарядов и военных беспилотников, ведь его объемы отстают от необходимого уровня.

"Свободный мир должен производить достаточно, чтобы защитить себя. Если собрать воедино все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, этого будет недостаточно для этой войны", - сообщил министр, имея в виду тысячекилометровую линию фронта в Украине. видео дня

"То, что происходит сейчас в Израиле, показывает и доказывает, что оборонная промышленность во всем мире станет местом для инвестиций на протяжении десятилетий", - добавил он.

Напомним, что в Пентагоне заявили, что США могут одновременно обеспечивать оружием и Израиль, и Украину. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США могут и будут поддерживать Израиль, так же как поддерживают Украину.

России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны. Киричевский заявил, что к сожалению, в РФ еще достаточно собственного оружия для длительного продолжения боевых действий, и у оккупантов сейчас нет острой необходимости просить оружие у кого-то.

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