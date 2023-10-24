"Ситуация очень тяжелая": оккупанты готовят окружение важного города - офицер ВСУ

Россияне нацелились на ключевую железнодорожную развязку на Харьковщине. По словам командира подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ ситуация очень тяжелая.

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Окупанты хотят "отрезать" целый город - офицер ВСУ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Российская армия пытается захватить стратегически важный город на Харьковщине. Речь идет о ключевой железнодорожной развязке - Купянск Узловой. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

Офицер отметил, что штурмы на Купянском направлении продолжаются

"Попытки штурмов не останавливаются. Он пытается отбить Купянск-Узловой. Это действительно стратегическая железнодорожная развязка, за которую враг пытается ухватиться и наносит поражение по переправам, по всем объектам, которые могут нас отрезать от Купянска-узлового", - отметил Ярославский. видео дня

По словам командира подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ ситуация на этом направлении "очень тяжелая".

"Да, действительно пытается взять в окружение Купянск. Это его цель. Мы эту цель понимаем. Враг несет потери, но за счет перемещения дополнительных сил их быстро восстанавливает. Мы не чувствуем, что врага становится меньше. Знаем, что он пытается в ближайшее время попробовать повторные штурмовые действия. Ситуация очень тяжелая", - резюмировал Ярославский.

Наступление на Купянск

Напомним, как ранее Главред, российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ под Купянском. Враг хочет окружить город. Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

Также, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что российские оккупанты планируют захватить Купянск Харьковской области, который освободили Силы обороны Украины еще осенью 2022 года. Этим объясняется восстановление активности РФ в Лимано-Купянском направлении.

В то же время, военный аналитик Алексей Гетман сообщил, что на Купянском направлении российские оккупанты пытаются делать танковые атаки. Впрочем, ВСУ сдерживают россиян. Гетман рассказал, что РФ еще в начале года анонсировали крупное наступление именно на Купянско-Лиманском направлении.

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