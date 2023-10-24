Старт переговоров о вступлении в ЕС: Зеленский сообщил возможную дату

Украина готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз уже в этом году. Владимир Зеленский сообщил об успехах в выполнении требований Евросоюза.

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Зеленский сообщил возможную дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Украина определила среди своих приоритетов готовность к политическому решению относительно начала переговоров о возможности членства в Европейском союзе уже в текущем году. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время выступления на коллегии Еврокомиссии.

По словам Зеленского, Украина прикладывает максимальные усилия для выполнения семи рекомендаций, которые предоставила европейская комиссия, с целью подготовки к возможному политическому решению относительно начала переговоров о членстве в этом году.

"Мы сделали немало, и, я бы сказал, что гораздо больше, чем можно было ожидать от государства, подвергшегося полномасштабной агрессии. Впрочем, Украина не обращается за политическими скидками, а демонстрирует необходимый политический темп, ведь мы разделяем подход, что решения должны базироваться на индивидуальных достижениях стран, которые стремятся стать членами Европейского Союза", - подчеркнул президент. видео дня

Он представил участникам заседания коллегии Европейской комиссии ход выполнения Украиной соответствующих семи рекомендаций.

Реформа конституционного судопроизводства.

"Мы приняли и начали имплементацию закона об отборе судей Конституционного суда, что соответствует выводам Венецианской комиссии. Уже есть группа экспертов, которая будет оценивать кандидатов: трое экспертов назначены на основе предложений от наших международных партнеров как гарантия открытости и честности отбора судей. И мы начинаем конкурс", – проинформировал он.

Реформа Высшего совета юстиции

Во-вторых, президент Украины отметил проведенную реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей. Он подчеркнул, что эти обновления в органах власти способствовали процессу модернизации судебной системы Украины.

Антикоррупционная реформа

В-третьих, Зеленский рассказал о своей Антикоррупционной инициативе, включая принятие закона, предусматривающего восстановление электронных деклараций должностных лиц и их проверок даже во время введенного в стране военного положения. Президент Украины важно подчеркнул, что такие декларации должны быть доступными для общественности.

"Утверждена государственная антикоррупционная программа. И мы усиливаем имеющуюся антикоррупционную архитектуру", - добавил он.

Требования FATF

В-четвертых, Зеленский сообщил о том, что Украина принимает меры для соответствия законодательства страны международным стандартам, включая требования группы финансирования терроризма (FATF). В этом контексте Зеленский отметил принятие закона о политически значимых лицах.

Борьба с олигархами

В-пятых, президент Украины сообщил об усилиях по защите общества и государства от злоупотреблений, которые мотивированы действиями олигархов, включая принятие антимонопольного законодательства.

Изменение законов для СМИ

В-шестых, он подчеркнул важность согласования украинского законодательства в сфере медиа с европейскими стандартами.

Защита прав нацменьшинств

В-седьмых, Зеленский очертил действия Украины в контексте утверждения защиты прав национальных сообществ.

"Уже приняты соответствующие законодательные изменения, в частности закон "О национальных меньшинствах", и разработано четкое видение следующих шагов в образовательной сфере. Есть и государственная целевая программа "Единство в многообразии". Все это открывает новые и широкие возможности для национальных сообществ. И вместе с представителями сообществ мы обеспечим соблюдение самых высоких международных стандартов в этой сфере", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский добавил, что основным приоритетом для Украины является готовность к принятию политического решения относительно начала переговоров о возможности вступления в Европейский союз уже в этом году.

"Надеюсь, что и для Евросоюза также. Мы заложили прочную основу для этого. Цель сейчас особенная. Если можем избавиться от "серых" геополитических зон, мы должны сделать это", – резюмировал глава Украинского государства.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, главы МИД ЕС не смогли одобрить предоставление Украине восьмого пакета военной помощи в размере 500 млн евро. Но в Евросоюзе отмечают, что будут решать проблему "тем или иным способом".

С тем, посол Франции в Украине Гаэль Весьер сообщил, что война России против Украины может скорее задержать вступление Украины в НАТО, но не в Европейский Союз.

Также, Европейский Союз проводит подготовку к началу официальных переговоров с Украиной по ее вступлению в блок. Издание Politico со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных о планах лидеров ЕС отмечает, что дата проведения переговоров - декабрь 2023 года. Начало официального переговорного процесса в конце 2023 года подтвердил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

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