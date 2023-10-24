УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Старт переговоров о вступлении в ЕС: Зеленский сообщил возможную дату

Юрий Берендий
24 октября 2023, 14:17обновлено 24 октября, 17:06
Украина готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз уже в этом году. Владимир Зеленский сообщил об успехах в выполнении требований Евросоюза.
Зеленский
Зеленский сообщил возможную дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Украина определила среди своих приоритетов готовность к политическому решению относительно начала переговоров о возможности членства в Европейском союзе уже в текущем году. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время выступления на коллегии Еврокомиссии.

По словам Зеленского, Украина прикладывает максимальные усилия для выполнения семи рекомендаций, которые предоставила европейская комиссия, с целью подготовки к возможному политическому решению относительно начала переговоров о членстве в этом году.

"Мы сделали немало, и, я бы сказал, что гораздо больше, чем можно было ожидать от государства, подвергшегося полномасштабной агрессии. Впрочем, Украина не обращается за политическими скидками, а демонстрирует необходимый политический темп, ведь мы разделяем подход, что решения должны базироваться на индивидуальных достижениях стран, которые стремятся стать членами Европейского Союза", - подчеркнул президент.

видео дня

Он представил участникам заседания коллегии Европейской комиссии ход выполнения Украиной соответствующих семи рекомендаций.

Реформа конституционного судопроизводства.

"Мы приняли и начали имплементацию закона об отборе судей Конституционного суда, что соответствует выводам Венецианской комиссии. Уже есть группа экспертов, которая будет оценивать кандидатов: трое экспертов назначены на основе предложений от наших международных партнеров как гарантия открытости и честности отбора судей. И мы начинаем конкурс", – проинформировал он.

Реформа Высшего совета юстиции

Во-вторых, президент Украины отметил проведенную реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей. Он подчеркнул, что эти обновления в органах власти способствовали процессу модернизации судебной системы Украины.

Антикоррупционная реформа

В-третьих, Зеленский рассказал о своей Антикоррупционной инициативе, включая принятие закона, предусматривающего восстановление электронных деклараций должностных лиц и их проверок даже во время введенного в стране военного положения. Президент Украины важно подчеркнул, что такие декларации должны быть доступными для общественности.

"Утверждена государственная антикоррупционная программа. И мы усиливаем имеющуюся антикоррупционную архитектуру", - добавил он.

Требования FATF

В-четвертых, Зеленский сообщил о том, что Украина принимает меры для соответствия законодательства страны международным стандартам, включая требования группы финансирования терроризма (FATF). В этом контексте Зеленский отметил принятие закона о политически значимых лицах.

Борьба с олигархами

В-пятых, президент Украины сообщил об усилиях по защите общества и государства от злоупотреблений, которые мотивированы действиями олигархов, включая принятие антимонопольного законодательства.

Изменение законов для СМИ

В-шестых, он подчеркнул важность согласования украинского законодательства в сфере медиа с европейскими стандартами.

Защита прав нацменьшинств

В-седьмых, Зеленский очертил действия Украины в контексте утверждения защиты прав национальных сообществ.

"Уже приняты соответствующие законодательные изменения, в частности закон "О национальных меньшинствах", и разработано четкое видение следующих шагов в образовательной сфере. Есть и государственная целевая программа "Единство в многообразии". Все это открывает новые и широкие возможности для национальных сообществ. И вместе с представителями сообществ мы обеспечим соблюдение самых высоких международных стандартов в этой сфере", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский добавил, что основным приоритетом для Украины является готовность к принятию политического решения относительно начала переговоров о возможности вступления в Европейский союз уже в этом году.

"Надеюсь, что и для Евросоюза также. Мы заложили прочную основу для этого. Цель сейчас особенная. Если можем избавиться от "серых" геополитических зон, мы должны сделать это", – резюмировал глава Украинского государства.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, главы МИД ЕС не смогли одобрить предоставление Украине восьмого пакета военной помощи в размере 500 млн евро. Но в Евросоюзе отмечают, что будут решать проблему "тем или иным способом".

С тем, посол Франции в Украине Гаэль Весьер сообщил, что война России против Украины может скорее задержать вступление Украины в НАТО, но не в Европейский Союз.

Также, Европейский Союз проводит подготовку к началу официальных переговоров с Украиной по ее вступлению в блок. Издание Politico со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных о планах лидеров ЕС отмечает, что дата проведения переговоров - декабрь 2023 года. Начало официального переговорного процесса в конце 2023 года подтвердил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз Владимир Зеленский
Реклама

Главное за день

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

22:06 Мир
"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

21:53 Украина
Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:05 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:32

Гороскоп на ноябрь 2023 для Близнецов: переговоры, медовый месяц, завершение

22:06

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

21:55

Операция ГУР в Донецке: украинская разведка рассказала о срыве циничного плана РФ

21:53

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войныВидео

21:41

Носки разбрасывал: Добрынин рассказал и причинах развода с Квитковой

Фесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - РоссияФесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - Россия
21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

Реклама
19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

19:30

Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:10

Два сценария, которые будут происходить после смерти Путинамнение

19:03

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

18:47

На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

18:31

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

18:11

В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

18:08

Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

18:02

Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

18:01

Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

Реклама
17:59

День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

17:35

Что есть, чтобы не мерзнуть: ТОП-продуктов, которые помогут телу согреться

17:14

Выход ВСУ на границы 1991 года и развал России: генерал СБУ Ягун сделал прогнозВидео

17:13

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманЭксклюзив

17:12

Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не зналиВидео

17:08

Как правильно сушить одежду, чтобы в доме не появилась плесень

16:54

Дело под колпаком ФСБ: всплыли неожиданные детали покушения на Царева в Крыму

16:53

С фронта на сцену: боец 3-й штурмовой Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха. Волонтерский десант 2"

16:51

"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

16:48

Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

16:20

Данилов – о ядерных тренировках РФ: одна ракета шлепнулась, вторая не раскрылась

16:12

Как в доме сохранить тепло: 3 дельных совета для холодных дней

16:11

"Украина не победит": Орбан выдал дерзкое заявление, а премьер Люксембурга его осадил

16:00

"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицейВидео

15:40

Оккупант-"рекордсмен" пролетел 37 метров после подрыва БТР, на котором он ехал

15:16

У Путина екнули из-за контактов с ХАМАС и сделали странное заявление

15:01

Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени лишь за 10 минут надежным способом

14:59

"Смерти Путина недостаточно": в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России

14:52

Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

14:45

Десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление

Реклама
14:41

В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация – Фесенко

14:40

Как правильно стирать в стиральной машине: девушка показала три секрета

14:34

Таксист не говорил на украинском и выгнал пассажирок: Арестович даст ему денег

14:19

Пациент пластического хирурга: в России показали изменившегося певца Малинина

14:16

Россияне согнали в Донецкую область дополнительные отряды силовиков - ЦНС

14:14

Посевной календарь на ноябрь 2023: что обязательно нужно сделать на огороде перед началом зимы

13:55

Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные

13:54

Дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото

13:50

РФ получила по зубам у Авдеевки: ВСУ уничтожили бригаду оккупантов – Зеленский

13:43

Что игрушки делают ночью: рецензия на фильм "Пять ночей у Фредди"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять