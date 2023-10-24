Трамп хочет вывести США из НАТО, если победит на выборах: у Байдена сделали заявление

У Байдена ответили на дерзкие заявления Трампа и подчеркнули, что он подхалимничает к Путину и другим диктаторам и подрывает силу США на мировой арене.

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Трамп хочет вывести США из НАТО, если одержит победу на выборах/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Скандальный экс-президент США Дональд Трамп и кандидат от Республиканской партии уже обдумывает, как вывести Соединенные Штаты Америки из Североатлантического альянса в случае его победы на президентских выборах в 2024 году.

Об этом пишет Rolling Stone. Отмечается, что Трамп хотел вывести США из НАТО еще во время своего первого срока, однако его от этого неоднократно отговаривали высокопоставленные чиновники администрации. Готовясь к возможному второму сроку, экс-президент США уже обсуждает, как воплотить такие свои планы в жизнь, если Альянс не согласится на его требования.

Трамп с союзниками размышляют, как можно быстро свернуть участие США в НАТО к простой "резервной" позиции, как называет это экс-президент Соединенных Штатов. При этом кандидат от Республиканской партии на президентских выборах говорит, что вообще не хочет, чтобы в высших эшелонах администрации были "любители Альянса". Такие слова звучали, в частности, во время разговоров, которые были связаны с войной страны-агрессора России против Украины.

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Сейчас Трамп продолжает говорить о своей готовности полностью вывести Соединенные Штаты из Североатлантического альянса. При этом он говорит, что этого якобы можно избежать, если НАТО согласится на его требования. В частности, он хочет, чтобы неамериканские члены Альянса резко увеличили свои расходы на оборону. Также среди требований Трампа есть переоценка основополагающего принципа, согласно которому нападение на одного члена равнозначно нападению на всех.

Реакция со стороны команды Байдена

После таких дерзких заявлений Трампа уже прозвучал ответ от представителей предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Представитель кампании Байдена Аммар Мусса заявил, что Трамп подхалимничает к диктаторам и заботится только о себе.

"Угрозы Дональда Трампа ослабить НАТО и встать на сторону Владимира Путина подрывают силу Америки на мировой арене и угрожают нашей национальной безопасности. На посту президента Дональд Трамп провел четыре года, льстившись к диктаторам и делая нашу страну менее безопасной. Мысль о том, что он откажется от наших союзников, если не добьется своего, подчеркивает ту правду, которую мы уже знаем о Дональде Трампе: единственный человек, о котором он заботится, – это он сам", – отметил Мусса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл последствия для Украины от победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Президент Украины отметил, что каждое изменение в глобальном контексте имеет свое влияние, но неизвестно, кто именно выиграет на выборах в США.

Напомним, результаты опроса показали, что Байден опередил Трампа в рейтингах, но проигрывает другим "республиканцам". В то же время действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отстает от других потенциальных кандидатов-"республиканцев" – Рона Десантиса и Никки Хейли.

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