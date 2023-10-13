Байден опередил Трампа в рейтингах, но проигрывает другим "республиканцам" – опрос

В тоже время действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отстает от других потенциальных кандидатов-"республиканцев" – Рона Десантиса и Никки Хейли.

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Байден опережает Трампа на 1%, но уступает другим возможным кандидатам-"республиканцам" на два пункта - опрос / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Хозяин Белого дома Джо Байден в рейтинге политических симпатий за год до выборов президента США опережает возможного кандидата на пост главы государства, 45-го президента Штатов Дональда Трампа на один процент. В то же время Байден на два пункта отстает от других потенциальных кандидатов-"республиканцев" Рона Десантиса и Никки Хейли.

Как сообщает The Hill со ссылкой на данные опроса, который провел телеканал Fox News, Байдена поддерживают от 45% до 49% американцев в зависимости от того, кто пойдет на выборы президента от Республиканской партии.

Байден опережает Трампа, но уступает другим "республиканцам"

Опрос впервые продемонстрировал, что у Трампа худшие показатели в случае выдвижения Байдена, чем у других возможных претендентов на президентский пост от "республиканцев".

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Однако Байден уступает на два пункта "республиканцам" Рону Десантису, губернатору Флориды, и бывшему губернатору, а также экс-постпреду США в ООН Никки Хейли.

Впрочем, согласно исследованию, Трамп уверенно лидирует на праймериз Республиканской партии. В частности, он набирает 59% поддержки избирателей. Его конкурент Десантис – 13%, Хейли – 10%, а предприниматель Вивек Рамасвами – 7%.

Опрос был проведен в период с 6 по 9 октября среди 1007 зарегистрированных американских избирателей по всей территории Штатов. Погрешность – ориентировочно 3%.

Выборы президента США-2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. На 60-х выборах главы государства могут избрать 47-го президента Штатов в случае, если действующий хозяин Белого дома Джо Байден не будет участвовать или проиграет выборы.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

Пропаганда Трампа о войне России против Украины

Дональд Трамп придерживается одиозной предвыборной риторики, в рамках которой он делает заявления в русле российской пропаганды. К примеру, в июле он сказал, что, дескать, "хорошо знает" Зеленского и Путина, поэтому мог бы "поспособствовать мирным договоренностям" Киева и Москвы для завершения войны за один день.

Также Трамп "прогнозировал", что Путин якобы захватит всю Украину.

Президент Владимир Зеленский считает, что в реальности Трамп никогда бы не подержал Путина. Как утверждает гарант, военная поддержка Украины будет продолжаться даже в том случае, если Трамп выиграет президентские выборы в США.

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