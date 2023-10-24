Когда Крымский мост будет разрушен: в ВМС назвали сроки и условия

ВСУ не планируют разрушить любимый мост Путина, приурочив это к какой-либо дате, так как Украина не страдает символизмом в отличие от россиян.

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Крымский мост будет разрушен, заявили в ВМС / Фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Википедия

Крымский мост через Керченский пролив во временно оккупированном Крыму будет разрушен. Это произойдет тогда, когда этого будет требовать ситуация. Такое заявление озвучил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

ВСУ не планируют разрушить любимый мост Путина, приурочив это к какой-либо дате. По словам, Украина не страдает символизмом, в отличие от россиян. Это очень помогает при ведении боевых действий ограниченным ресурсом.

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"Поэтому этот мост, конечно, будет разрушен, но он будет разрушен тогда, когда этого будет требовать ситуация. Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла. Когда нужно будет обрезать логистические хвосты Крыма и сделать его островом, обязательно это будет сделано. Поэтому ждать следует подходящего момента", - сказал представитель ВМС в интервью Укринформу.

Плетенчук добавил, что нанесение огневого поражения по территории Крыма не является чем-то символическим. Это является частью общего плана освобождения оккупированных земель Украины.

"Конечно, у нас очень часто измеряют контрнаступление квадратными километрами, но это не очень правильно, потому что любые такие операции являются многосложными, многослойными, там много элементов, которые должны выполняться в соответствующей последовательности", - добавил он.

Удары по Крымскому мосту

Оккупанты пытаются спасти Крымский мост, который периодически подвергается ударам. Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что охрана эстакады усилена, а корабли совершают маневры из порта в порт.

Кроме того, оккупанты пытаются отремонтировать Крымский мост, которые он получил после взрывов, но у них ничего не получается - на объекте все еще наблюдаются большие повреждения, как бы их не пытались скрыть.

Военный эксперт Петр Черник назвал сценарий полного уничтожения Крымского моста. Согласно прогнозу, Украине нужно "пустить под воду на несколько сотен метров" эстакаду, чтобы российские захватчики уже не смогли ее восстановить. Вопрос можно решить дальнобойными ракетами, такими, как ATACMS.

Тем временем рупор Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова закатила истерику из-за атак на Крымский мост и пригрозила "ответом".

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