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"У РФ будут проблемы": эксперт назвал сценарий полного уничтожения Крымского моста

Алексей Тесля
7 октября 2023, 03:30
Петр Черник рассказал о том, что может понадобиться для уничтожения Крымского моста.
Крымский мост, ATACMS
Крымский мост могут уничтожить ракетами ATACMS / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Википедия

Крымский мост необходимо "пустить под воду на несколько сотен метров", чтобы оккупанты РФ не смогли его восстановить, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

При этом уничтожение всего одной секции моста ничего не даст, потому что через некоторое оккупанты смогут ее отремонтировать, пояснил он в интервью изданию Obozrevatel.

"Надо, чтобы несколько сотен опор упали под воду и чтобы его не могли отремонтировать, то есть надо брать мост под огневой контроль", - уверен эксперт.

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По его мнению, этот вопрос решается только дальнобойными ракетами.

"ATACMS может с этой задачей справиться. Условно, от Керчи до Гуляйполя 250 км. ATACMS имеет дальность 300 км. А также дальнобойные ракеты, которые могут быть в комплектации F-16, в частности AGM-158 JASSM. Есть еще ракеты Storm Shadow и Scalp, но их не много изготовлено", - отмечает собеседник.

Для уничтожения Крымского моста может понадобиться несколько десятков ракетных ударов на протяжении некоторого времени, не исключил он.

"Подходит баржа для ремонта моста – уничтожена, подходит следующая – уничтожена. И так продержаться несколько месяцев. Только тогда в Крыму начнутся настоящие проблемы", - добавил Черник.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ранее эксперт спрогнозировал сценарий уничтожения Крымского моста. У оккупантов агрессора России есть серьезная проблема с ремонтом Крымского моста, которую достаточно сложно разрешить, считает Владимир Заблоцкий.

Крымский мост вряд ли удастся полностью разрушить, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Однако эстакаду ожидают неминуемые разрушительные последствия после того, как армия Украины перережет "сухопутный коридор".

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Крымский мост война России и Украины Петр Черник
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