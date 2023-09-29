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"Вынесем Крымский мост ракетами ATACMS": эксперт об ударе по "гордости Путина"

Андрей Ганчук
29 сентября 2023, 16:36 обновлено 29 сентября, 16:46
У оккупантов агрессора России есть серьезная проблема с ремонтом Крымского моста, которую достаточно сложно разрешить, считает Владимир Заблоцкий.
Крымский мост, ATACMS
Украина вынесет Крымский мост американским ракетами ATACMS - эксперт / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Википедия

Страна-оккупант Россия в захваченном Крыму столкнулась с проблемой в ситуации с Крымским мостом. После летнего удара повреждена опора, и чтобы ее отремонтировать, надо все разбирать и заново складывать, чего делать наверняка не будут. История с эстакадой, которой гордится Путин, закончится ее разрушением дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом заявил капитан 1-го ранга в отставке, военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express и научный сотрудник Национального военно-исторического музея Владимир Заблоцкий.

В интервью Главреду он рассказал о том, что после июльской атаки на Крымском мосту повреждена опора эстакады, и чтобы ее отремонтировать, надо все заново разбирать. Вряд ли кто-то это будет делать.

"Я надеюсь, что нам удастся уничтожить Крымский мост, это вопрос времени. Он нам не нужен. Россия сталкивается с проблемами по ремонту эстакады – опору, которая была взорвана во время атаки в июле, надо ремонтировать. Для того, чтобы ее восстановить, надо вообще ее разбирать и заново складывать. Им никто не даст этого делать. Автомобильная и железнодорожная составляющие моста продолжают работать, но с ограничениями", - отметил Заблоцкий.

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Также он сделал прогноз, согласно которому мост, которым гордится российский директор Путин, в итоге будет разрушен ударами с применением американских дальнобойных ракет ATACMS.

"Думаю, в конце концов, мы таки вынесем Крымский мост ракетами ATACMS", - подчеркнул Владимир Заблоцкий.

Кто такой Владимир Заблоцкий

Владимир Заблоцкий – капитан 1-го ранга в отставке, украинский военно-морской эксперт, корреспондент-обозреватель информационно-консалтинговой компании Defense Express и научный сотрудник Национального военно-исторического музея. Инженер-кораблестроитель.

Автор исследований, статей и монографий по исторической, военной и военно-морской тематике. Публикации Заблоцкого можно найти в таких изданиях, как Defense Express "Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины", Ukrainian Defense Review, "Войско Украины", "Камуфляж", Судоходство, NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety и др.

Что будет с Крымским мостом

Украина нанесет удар по Крымскому мосту, который выведет сооружение из строя, считает военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, после этого эстакада прекратит быть маршрутом логистических поставок российским оккупантам.

Полковник ВСУ в запасе Олег Жданов считает, что если силы обороны Украины выйдут к Азовскому побережью, добьют Крымский мост дальнобойными ракетами и устроят охоту за большими десантными кораблями, Крымский полуостров превратится в остров. Войска смогут зайти в Крым и запустить освободительную операцию.

Крымский мост вряд ли удастся полностью разрушить, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Однако эстакаду ожидают неминуемые разрушительные последствия после того, как армия Украины перережет "сухопутный коридор".

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Крымский мост новости Крыма война России и Украины Владимир Заблоцкий
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