Пытаются скрыть, но повреждения видны: в Сети появились новые фото Крымского моста

Оккупанты до сих пор не смогли отремонтировать Крымский мост, который регулярно страдает от взрывов - в Сети появились спутниковые фото.

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Повреждения от недавних взрывов на Крымском мосту все равно заметны / коллаж Главред, t.me/kazansky и cкриншот из видео

Во временно аннексированном полуострове Крым российские власти пытаются отремонтировать Крымский мост, который в последнее время в который раз подвергся взрывам. Но на объекте все еще наблюдаются большие повреждения, как бы их не пытались скрыть. Об этом сообщает Telegram-канал "Крым.Реалии".

Кроме того, аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter опубликовал несколько фотографий Крымского моста, которые были сделаны 30 июля, 4 августа и 13 августа 2023 года.

Судя по снимкам, после того, как надводные БПЛА атаковали Крымский мост 17 июля и там обрушилась плита автомобильной его части, повреждения в этом месте оккупанты до сих пор не смогли устранить.

видео дня

Чуть позднее военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин указал на еще один нюанс. По его словам, фото подтверждают, что в результате ударов повреждения получила не только автомобильная ветка движения авто, но и железнодорожная часть переправы.

Крымский мост - последние новости

12 августа в сети появились фото и видео окутанного в дыму Крымского моста. Сообщалось о взрывах и работе российской ПВО.

Оккупанты перекрывали транспортное движение, а гауляйтер Крыма Сергей Аксенов пожаловался на ракетную атаку. Все ракеты были якобы сбиты.

Утверждалось, что дым над мостом - это "завеса". В то же время пользователи справедливо отмечали, что вместе с белого цвета "завесой" над объектом поднимался и темный столб дыма.

Последний раз Крымский мост атаковали неизвестные беспилотники 17 июля. Тогда взрывом была повреждена одна опора и автополотно. Движение осуществлялось реверсивным образом.

По мнению эксперта Петра Черника, "добить" Крымский мост только комбинированным методом - и дронами, и ракетами, поскольку оккупанты стянули к объекту чуть ли не все имеющиеся на полуострове ПВО.

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