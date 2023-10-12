Украина может вступить в Евросоюз еще во время войны - Весьер

Во Франции очень впечатлены потенциалом и способностью украинцев проводить эти реформы, несмотря на войну, отметил Весьер.

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Посол Франции рассказал, когда Украина вступит в ЕС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер сообщил, что война России против Украины может скорее задержать вступление Украины в НАТО, но не в Европейский Союз.

"В законодательном контексте нет ничего, что помешало бы Украине стать полноправным членом ЕС даже несмотря на то, что идет война. То есть война на это фактически не влияет. Теоретически НАТО - это уже другая история, здесь может быть сложнее, но не ЕС", - сообщил он во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает ТСН.

Он признал, что боевые действия на территории Украины все же осложняют экономические отношения, внедрение законодательства и выполнение стандартов и требований ЕС. В то же время, по его словам, во Франции очень впечатлены потенциалом и способностью украинцев проводить эти реформы, несмотря на войну.

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"Это действительно мощный прогресс, и это хороший знак для нашего общего будущего. То есть ключевое для нас - это реформы, а не гармонизация законодательства", - сказал посол Франции.

В то же время он уклонился от ответа на вопрос, сколько времени может длиться полноценное присоединение Украины к ЕС, отметив, что в этом вопросе полагается не на собственную интуицию, а на оценку Еврокомиссией выполнения семи рекомендаций, которая должна быть обнародована в октябре.

Напомним, что Кулеба назвал дату начала переговоров о вступлении в ЕС. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает реальным начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже до конца этого года. Это станет тестом для Верховной Рады.

ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок. В ноябре Еврокомиссия должна будет выпустить "отчет о ходе работы" по предоставленному Украине в июне плану статуса кандидата на членство.

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