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Решение Альянса принято единогласно: Украина станет членом НАТО

Юрий Берендий
11 октября 2023, 14:45 обновлено 11 октября, 15:14
Все члены НАТО единогласно признали, что Украина станет членом Альянса. В организации заявили, что норма о плане действий по членству для Украины была снята.
Зеленский, Столтенберг, НАТО
Все члены НАТО единогласно признали, что Украина станет членом Альянса / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео https://t.me/V_Zelenskiy_official, depositphotos.com

Все участники Организации Североатлантического договора (НАТО) единогласно подтверждают перспективу того, что Украина присоединится к Альянсу в дальнейшем. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 11 октября в начале 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), которое проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы должны поднимать наши ставки тоже и предоставлять дальнейший поток оружия и боеприпасов Украине. Чем крепче будет Украина на поле боя, тем крепче будет позиция Украины за столом переговоров. Мы должны сделать все, чтобы история себя не повторяла, поэтому все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО", — сказал Столтенберг.

Он также сообщил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе сняли потребность в ПДЧ (плане действий по членству) для вступления страны в Альянс.

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"Кроме того, Совет НАТО-Украина означает, что мы сидим за одним столом, как равные. Ваша борьба, Владимир, это наша борьба. Ваша безопасность-наша безопасность, ваши ценности — наши ценности", — сказал Генсек НАТО.

Во время пресс-конференции перед началом встречи министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн", Столтенберг выразил, что союзники собираются для того, чтобы привлечь больше поддержки для Украины.

"Речь идет о противовоздушной обороне, об артиллерии, о боеприпасах. И я приветствую новое заявление, которое мы услышали от Румынии, а также от Германии, и я ожидаю, что больше союзников по НАТО сделают дальнейшие заявления сегодня о большей поддержке Украины, потому что нам нужно продолжать и усиливать ее поддержку", — сказал Генсек НАТО.

Он выразил мнение, что сейчас очевидно, что президент РФ Владимир Путин готовится использовать зимний период как оружие войны, в частности, нападая на энергетическую систему и газовую инфраструктуру. Он утверждает, что необходимо предупредить это, и с усовершенствованными и усиленными средствами противовоздушной обороны можно достичь значительных результатов в этом плане.

"НАТО сейчас активизировало производство. Сейчас мы имеем 2,4 миллиарда долларов по так называемым рамочным контрактам на увеличение производства боеприпасов, из которых один миллиард — это твердые контракты (означает контракт на единовременную покупку, который не подлежит возобновлению — ред..) И мы постоянно работаем над наращиванием производства для того, чтобы Украина могла продолжать вести эту войну и продолжать освобождать свою землю", — сказал Генсек НАТО.

Членство Украины в НАТО

Напомним, как ранее сообщал Главред, представительница Украины при НАТО Наталья Галибаренко отметила, что НАТО на формальном уровне не обсуждают опции вступления Украины Североатлантического Альянса в обмен на территориальные уступки стране-оккупанту России. У Киева нет десяти лет на проведение реформ, и государства коллективного блока безопасности Запада понимают ситуацию.

Также во время предыдущего саммита НАТО генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО согласились отменить требование о выполнении плана действий для вступления Украины в Альянс. Однако само приглашение на вступление Украина получит только после того, как выполнит определенные условия

В то же время, Украине вряд ли предложат полноценное членство в НАТО в ближайшие годы. Об этом в интервью Главреду сказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илья Куса.

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НАТО саммит НАТО Йенс Столтенберг
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