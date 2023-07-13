Эксперт пояснил, скоро ли Украина получит полноценное членство в НАТО

Вступление Украины в НАТО, считает эксперт Илия Куса, зависит частично и от украинцев, и от международной конъюнктуры.

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Членство в НАТО полностью не решит проблем Украины - Илия Куса / коллаж Главред, фото УНИАН и facebook.com/navy.mil.gov.ua

Украине вряд ли предложат полноценное членство в НАТО в ближайшие годы. Об этом в интервью Главреду сказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Как я уже сказал, это зависит частично от нас и международной конъюнктуры. То есть того, сколько это все продлится, какими будут условия к тому моменту. Мне сложно сказать. Базово я бы исходил из того, что нам вряд ли предложат полноценное членство в ближайшие годы. Да и по большому счету, членство в НАТО полностью не решает наших проблем, поскольку это не отвечает на вызовы, которые стоят перед нами. Поэтому к нему надо относиться просто как к инструменту, который будет доступен в каком-то будущем при определенных условиях. Но если он недоступен, это не значит, что мы не можем решать вопросы нашей безопасности без членства в НАТО. Ведь даже без него вполне можно решать наши вопросы в области безопасности, что мы и демонстрируем последние полтора года", – сказал он.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". видео дня По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией. По мнению гаранта, в самом Альянсе должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пока не может получить приглашения в НАТО. Госсекретарь не видит такой возможности, пока идет война с оккупантом Россией. Однако Альянс будет усиливать Киев для того, чтобы Украина смогла приблизиться к стандартам НАТО.

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