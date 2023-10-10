Новый зерновой коридор и обучение пилотов: результаты визита Зеленского в Румынию

Президент Украины анонсировал запуск нового зернового коридора через Румынию и Молдову.

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Зеленский прибыл в Румынию / коллаж: Главред, фото: офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом. Стороны обсудили взаимодействие в сфере безопасности, развитие авиации и другие оборонные коалиции, а также усиление украинской ПВО. Он поблагодарил Румынию за масштабную помощь. Об этом он заявил во время выступления на совместном с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом брифинга.

Зерновой коридор

Владимир Зеленский анонсировал запуск нового "зернового коридора" через территории Молдовы и Румынии. Это станет толчком для экономического развития всей Европы. Сотрудничество между Украиной, Молдовой и Румынией даст стимул для увеличения рабочих мест, а также для развития бизнеса и инфраструктуры.

"И это образец того, как много мы можем сделать вместе. Что будет иметь значительное, высокое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом", - сказал Зеленский. видео дня

Новый коридор заработает в ближайшее время.

Обучение пилотов на F-16

Зеленский также отметил, что в Румынии откроют центр по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Они войдут в "первую волну" обучения.

"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии для F-16. Создается Центр подготовки пилотов. Мы обсудили, как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в "первую" волну обучения", - сказал Зеленский.

Визит Зеленского в США

Ранее украинский президент Владимир Зеленский посетил США. Там он выступил на дебатах Генассамблеи ООН.

Также на заседании Совбеза ООН Зеленский представил формулу мира Украины. Мирная инициатива Киева основана на принципах восстановления территориальной целостности украинского государства в соответствии с Уставом Организации.

Позже президент украинского государства также сообщил о важных переговорах в Вашингтоне - оказание военной помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что именно вопрос о передаче ПВО является одним из топовых.

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