Эксперт рассказал, поддержку каких европейских сил Украина должна сохранить

В Европе есть несколько политических сил, поддержку и лояльность Украине очень и очень важно сохранить.

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Есть политические силы в Европе, с которыми Украине взаимодействовать и искать точки соприкосновения - Виталий Кулик, коллаж Главред, фото УНИАН

Есть определенные политические силы в европейских странах, чью поддержку и лояльность Украине крайне важно сохранить. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Лояльность системообразующих политических сил и их избирателей, на которых будут держаться коалиции в будущем. Для Украины важна поддержка ПиС ("Право и справедливость") в Польше, "Глас" в Словакии – именно у них "золотая акция", хотя эта партия не является правящей. Или же "прогрессивной Словакии". В Германии – это Христианско-демократический союз, которые, очевидно, скоро придут к власти, будут формировать коалицию, и уже к ним будут присоединяться другие. Конечно, есть группы влияния среди левых и правых, которые могли бы создать конкуренцию антиукраинским, пророссийским политическим силам. Но для этого надо с ними взаимодействовать, искать точки соприкосновения, давать им аргументы и площадки. Таким образом они бы отбирали полосы от отдельных украинофобских политических сил. В Великобритании это могут быть лейбористы, с которыми нам придется установить партнерские отношения, а не делать окончательную ставку на консерваторов, которые сейчас тонут. Да, нам приятно, что Джонсон был союзником Киева, но он не пользуется поддержкой британцев. Он потерял рейтинг, и фактически консервативная партия сама отстранила его от власти. Поэтому именно с лейбористами нужно устанавливать контакты, вести переговоры", ‒ сказал он.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества. видео дня

Парламентские выборы в Словакии

В Словакии на выборах в парламент одержала победу партия SMER-SD. Она набрала 23,37% голосов избирателей. Политическая сила и ее лидер Роберт Фицо в ходе предвыборной кампании придерживались радикальных антиукраинских заявлений.

В ЕС сделали странное заявление на фоне победы "друзей Путина" на выборах в Словакии. В частности, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что Евросоюз приближается к критическому моменту в поддержке Украины.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что Братислава не хочет предоставлять военную помощь Украине в условиях победы партии Фицо SMER-SD. Дескать, нельзя игнорировать "позицию победившей партии".

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