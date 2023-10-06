Одни воюют, другие – ночью пьют: в Украине хотят наказывать за ночные вечеринки

В Украине могут ввести уголовную ответственность за проведение вечеринок в комендантский час, идут дискуссии, сказал нардеп Владимир Арешонков.

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За "гулянки" в комендантский час владельцев заведений ждет уголовная ответственность - нардеп / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, УНИАН

В Украине могут ввести наказание за проведение вечеринок в комендантский час. Не должно быть так, что одни воюют, а другие по ночам гуляют. Как предполагается, владельцы заведений, где проводятся подобные мероприятия, понесут уголовную ответственность. Об этом заявил представитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Владимир Арешонков.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что сейчас идут дискуссии относительно наказания за ночные вечеринки. По словам парламентария, не должно быть так, что одни по ночам воюют, а другие пьянствуют, еще и нарушая закон.

"Поэтому сегодня наш комитет правоохранительной деятельности нарабатывает изменения в законодательство. Мы планируем установить уголовную ответственность за нарушение. Это значит, что не только штрафные санкции будут применяться, но и, соответственно, более жесткое наказание", - отметил депутат. видео дня

Как будут наказывать за "пьяные вечеринки" в комендантский час

Предполагается, что наказывать будут организаторов мероприятия, а не посетителей. Однако какие конкретно применят меры, пока непонятно.

"Но мы двигаемся в этом направлении. Уголовная ответственность может быть использована против должностных лиц, в первую очередь, тех, в собственности кого находятся эти заведения ночные, то есть рестораны, казино, кафе и так далее…Посетители должны просто соблюдать элементарную правовую и человеческую культуру", - подчеркнул Владимир Арешонков.

Комендантский час в Украине

После полномасштабного нападения страны-агрессора России на Украину в ряде регионов ввели комендантский час, который действует с позднего вечера до утра. В это время все заведения закрыты, а людям запрещено выходить на улицу без обоснованной потребности.

Адвокат Андрей Новак сказал, что нарушителям комендантского часа порой могут вручать повестки. Однако по закону тем, кто нарушает режим, положена административная ответственность.

Ранее в Киеве девушка каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском. Следом за ней тем же похвасталась и другая киевлянка. В Сети разразился скандал.

Журналисты сняли материал о ресторане Boho Club в Киеве, который, как заявил Михаил Ткач, работал в комендантский час. По словам Ткача, полиция не реагировала на информацию и угрожала журналисту военкоматом.

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