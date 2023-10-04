В Киеве ресторан месяцами нарушал комендантский час: как отреагировали в МВД

Одно из заведений общепита в самом центре Киеве - Boho Club ‒ несколько месяцев подряд работало, нарушая комендантский час, пишут журналисты.

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По данным журналистов, заведение как минимум несколько месяцев работало во время комендантского часа в Киеве / коллаж Главред, скриншоты из видео

Одно из киевских заведений общепита ‒ Boho Club ‒ работало довольно длительный период (сразу после начала комендантского часа). Об этом говорится в расследовании, которое сделал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

По данным его команды, заведение как минимум несколько месяцев работало во время комендантского часа в Киеве (с 00:00 до 05:00). Ткач прибыл на место, чтобы убедиться в достоверности информации. Оказалось, что заведение действительно работает и возле него видно машины, а по словам журналиста, внутри громко играет музыка и есть посетители. Далее, Ткач заявил, что полицейские отказались приехать на вызов и угрожали военкоматом.

"Вопрос в том, что два экипажа полиции отказались проверять, работает это место или нет. Двадцать человек стояло у входа в клуб уже после комендантского", — говорил Ткач.

Кроме этого, пока в полиции не узнали, что им звонят журналисты, они угрожали вызвать представителей ТЦК (в просторечии – военкомата). Также журналист задавался вопросом, есть ли в Киеве полицейские, которые могли бы зафиксировать нарушения и почему заведение Boho club может работать, а другие киевские заведения — нет.

В своей публикации по поводу расследования в Facebook Ткач написал, что полицейские так и не установили факт работы заведения, ссылаясь на занятость и наличие других важных вызовов.

Позднее руководитель МВД Украины Игорь Клименко также прокомментировал в интервью "УП" скандал с заведением Boho. По его словам, такие заведения-нарушители "маскируют свою работу".

"По внешним признакам и не скажешь, что ресторан работает: в окнах темно, музыки нет. Пропускают клиентов скрыто за предварительной записью. У полицейских нет оснований вломиться внутрь. Для этого нужна санкция суда", — подчеркнул министр.

Скандал со спецпропуском жене Виктора Павлика

Напомним, что в мае 2023 года Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных". Павлик решил воспользоваться своим влиянием в корыстных целях, за что тут же был освистан в сети.

В Киеве полиция отобрала у Виктора Павлика скандальный спецпропуск, которой тот хвастался с женой. Полиция изъяла у певца Виктора Павлика спецпропуск, предоставляющий право передвижения по городу во время действия комендантского часа.

Жена Виктора Павлика оправдалась за" удовольствие не для всех " по спецпропуску. Екатерина Репяхова вступилась за певца, и назвала легкомысленный поступок неудачной шуткой.

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