Венгрия блокирует передачу Украине 8-го пакета военной помощи от ЕС

Боррель утверждает, что члены Евросоюза все еще "ищут решения".

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Орбан все еще блокирует выделение Украине помощи на вооружение / коллаж Главреда: Фото: УНИАН

Главы МИД ЕС не смогли одобрить предоставление Украине восьмого пакета военной помощи в размере 500 млн евро. Но в Евросоюзе отмечают, что будут решать проблему "тем или иным способом", сообщает Укринформ.

"Мы все еще не смогли решить проблему с 8-м траншем из Европейского фонда мира, мы все еще ищем решение. Но в тот или иной способ мы найдем решение для этого", - сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

На вопрос, каким образом ЕС намерен продолжать помощь для Украины, в том числе военную в объеме 5 миллиардов в год в течение 2024-2027 гг. из Европейского фонда мира, Боррель подчеркнул, что ЕС не может длительное время рассматривать решение о продлении помощи для Украины.

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Предложенный Европейской комиссией среднесрочный пересмотр многолетнего бюджета ЕС (MFF) на 2024-2027 годы должен быть завершен до конца текущего года. Во время этого должно быть определено, какие суммы каким путем и в какие сроки будут направлены на военную помощь для Украины, пишет Укринформ.

Отмечается, что Венгрия уже длительное время и последовательно блокирует 8-й транш помощи на вооружение Украины якобы под предлогом того, что Украина внесла под санкции венгерский ОТР-банк.

После того, как Украина исключила ОТР, Будапешт нашел уже новое оправдание - мол, это было "временным" решением Киева и "существенно не меняет ситуацию".

Отношения Украины и Венгрии на фоне полномасштабной войны РФ

Виктор Орбан и его правительство не скрывают своей лояльности к кремлевскому режиму. С начала полномасштабного вторжения Будапешт ограничивался сухими безадресными заявлениями, а вскоре перешел к лоббированию интересов России в Евросоюзе. В частности, венгерские чиновники неоднократно призывали отменить против РФ санкции или вмешивались в формирование санкционных списков.

Кроме того, правительство Орбана намекало на территориальные претензии к Украине, объясняя это "притеснениями" венгерского нацменьшинства на Закарпатье, и препятствовало принятию Евросоюзом пакетов финансовой помощи Украине. Венгрия выступает против вступления Киева в ЕС и НАТО.

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