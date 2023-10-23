Расстреляли и бросили: стало известно о новых проблемах россиян на Запорожье

Враг не отказывается от попыток удержать временно оккупированную Запорожскую область. В течение последней недели на этом направлении у врага возникали проблемы.

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Стало известно о новых проблемах россиян на Запорожье / коллаж Главред, фото: скриншот с видео, https://facebook.com/Mikokuk

В течение последней недели стало заметно, что российским военным на Запорожском направлении становится все хуже. Каждый день у них "что-то происходит", причем не только в прифронтовых городах, таких как Молочанск и Токмак, но и в городах, которые ранее рассматривались врагом как глубокий тыл, таких как Мелитополь и Бердянск. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"В Бердянске было ликвидировано большое количество вертолетов на территории Бердянского аэропорта. В Мелитополе был ликвидирован состав железнодорожный, который вывозил с территории Запорожской области украденное зерно, из Днепрорудной — украденную руду. А привозил он боеприпасы, тяжелое вооружение и личный состав "пушечного мяса". Благодаря этому была остановлена логистика на несколько дней вражеская", — сообщил Федоров.

Федоров также добавил, что несмотря на большие потери, россияне продолжают пополнять свои запасы во временно оккупированной части Запорожской области.

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"Так, со стороны Мариуполя, Бердянска последние дни идут новые и новые большие колонны техники. Они абсолютно смешаны, начиная от инженерной техники, которая идет для подготовки оборонительных сооружений, продолжая теми же танками, ракетными видами техники. Враг не оставляет надежды удержать временно оккупированную Запорожскую область", - подчеркнул гость эфира.

Федоров сообщил, что многие оккупанты выступают против войны в Украине, у них абсолютно нет мотивации.

"На прошлой неделе солдат в Мелитополе выбросился из многоэтажки. Также нашли четырех российских военных неподалеку Молочанска, которые были просто расстреляны в посадке. Они пытались сбежать, но им не дали этого сделать — расстреляли прямо в посадке и оставили. Также мы знаем, что посреди Мелитополя вооруженные солдаты крайне часто ругаются между собой, их забирает "полиция" и везет в неизвестном направлении", — рассказал Мелитопольский городской голова.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ прощупывают возможности создания плацдарма, заявил ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Также, украинские подразделения на Токмакском направлении продвинулись вперед за освобожденное ранее Работино Запорожской области и расширяют участок вклинения в первую позицию главной линии обороны врага к северо-западу от ивового. Как рассказывают бойцы 65-й механизированной бригады, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции возле Работиного.

При этом, как сообщил военный эксперт Константин Машовец, на Токмакском направлении украинским войскам удалось оттеснить противника от западной окраины Работиного Запорожской области, которое враг постоянно атаковал, пытаясь "разрядить ситуацию" для себя в направлении Новопрокоповки. При этом в районе Новопокровки подразделения 108 десантно-штурмового полка РФ продолжали попытки пробиться в сторону Малой Токмачки.

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