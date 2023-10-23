УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Расстреляли и бросили: стало известно о новых проблемах россиян на Запорожье

Юрий Берендий
23 октября 2023, 15:10
Враг не отказывается от попыток удержать временно оккупированную Запорожскую область. В течение последней недели на этом направлении у врага возникали проблемы.
Солдаты
Стало известно о новых проблемах россиян на Запорожье / коллаж Главред, фото: скриншот с видео, https://facebook.com/Mikokuk

В течение последней недели стало заметно, что российским военным на Запорожском направлении становится все хуже. Каждый день у них "что-то происходит", причем не только в прифронтовых городах, таких как Молочанск и Токмак, но и в городах, которые ранее рассматривались врагом как глубокий тыл, таких как Мелитополь и Бердянск. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"В Бердянске было ликвидировано большое количество вертолетов на территории Бердянского аэропорта. В Мелитополе был ликвидирован состав железнодорожный, который вывозил с территории Запорожской области украденное зерно, из Днепрорудной — украденную руду. А привозил он боеприпасы, тяжелое вооружение и личный состав "пушечного мяса". Благодаря этому была остановлена логистика на несколько дней вражеская", — сообщил Федоров.

Федоров также добавил, что несмотря на большие потери, россияне продолжают пополнять свои запасы во временно оккупированной части Запорожской области.

видео дня

"Так, со стороны Мариуполя, Бердянска последние дни идут новые и новые большие колонны техники. Они абсолютно смешаны, начиная от инженерной техники, которая идет для подготовки оборонительных сооружений, продолжая теми же танками, ракетными видами техники. Враг не оставляет надежды удержать временно оккупированную Запорожскую область", - подчеркнул гость эфира.

Федоров сообщил, что многие оккупанты выступают против войны в Украине, у них абсолютно нет мотивации.

"На прошлой неделе солдат в Мелитополе выбросился из многоэтажки. Также нашли четырех российских военных неподалеку Молочанска, которые были просто расстреляны в посадке. Они пытались сбежать, но им не дали этого сделать — расстреляли прямо в посадке и оставили. Также мы знаем, что посреди Мелитополя вооруженные солдаты крайне часто ругаются между собой, их забирает "полиция" и везет в неизвестном направлении", — рассказал Мелитопольский городской голова.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ прощупывают возможности создания плацдарма, заявил ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Также, украинские подразделения на Токмакском направлении продвинулись вперед за освобожденное ранее Работино Запорожской области и расширяют участок вклинения в первую позицию главной линии обороны врага к северо-западу от ивового. Как рассказывают бойцы 65-й механизированной бригады, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции возле Работиного.

При этом, как сообщил военный эксперт Константин Машовец, на Токмакском направлении украинским войскам удалось оттеснить противника от западной окраины Работиного Запорожской области, которое враг постоянно атаковал, пытаясь "разрядить ситуацию" для себя в направлении Новопрокоповки. При этом в районе Новопокровки подразделения 108 десантно-штурмового полка РФ продолжали попытки пробиться в сторону Малой Токмачки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Там уже все готовятся: РФ переместит корабли из Крыма в оккупированную часть Грузии

Там уже все готовятся: РФ переместит корабли из Крыма в оккупированную часть Грузии

15:13 Мир
Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов и закрепляются на новых позициях

Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов и закрепляются на новых позициях

14:48 Украина
"Это смерть": генерал прямо сказал, что НАТО сделает с Путиным после пуска ядерки

"Это смерть": генерал прямо сказал, что НАТО сделает с Путиным после пуска ядерки

14:26 Политика
Все главные новости

Последние новости

15:22

Жил в любящей семье и ел обычную пищу: умер самый старый пес в мире Бобби

15:21

Как проверить сливочное масло на натуральность за 5 минутВидео

15:14

Садовник раскрыл гениальный способ, как уничтожить сорняки между тротуарной плиткой

15:13

Там уже все готовятся: РФ переместит корабли из Крыма в оккупированную часть Грузии

15:10

Расстреляли и бросили: стало известно о новых проблемах россиян на Запорожье

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:00

"Пошли низом, хотят отрезать": боец ВСУ записал сильное видео из окопа под МарьинкойВидео

14:48

Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов и закрепляются на новых позициях

14:40

Лучший лайфхак этой осени: как побороть простуду с помощью всего двух конфет "плюсик"

14:26

"Это смерть": генерал прямо сказал, что НАТО сделает с Путиным после пуска ядерки

Реклама
14:17

Favbet Foundation передал мобильным огневым группам внедорожник Ford Ranger

14:14

Третья девочка или первый мальчик: Лилия Ребрик прокомментировала пол малыша №3

13:51

Вы об этом даже не догадывались: настоящие причины почему петухи кукарекают

13:45

По РФ нанесут превентивный удар, если там начнут готовить ядерные пуски - МаломужЭксклюзив

13:43

Постоянно доставать не вариант: как прочистить слив в ванной от волос

13:35

Уничтожены 47 оккупантов: на Херсонщине россияне в панике открыли огонь по своим

13:25

Как на украинском сказать "бархат", "крыжовник" и "прядь": креативные украинцев, которые вас удивят

13:16

Гороскоп на завтра 24 октября 2023: Овну – расходы, Льву - неудачи

12:59

Увеличение расходов РФ на войну: разведка Британии оценила, что будет с Россией

12:56

Нужны носок и зубная щетка: мужчина сделал невероятно практичную вещь для домаВидео

12:40

Сладкая смерть в Армавире: в РФ пытались убить 77 военных пилотов — СМИ

Реклама
12:39

"Оккупанты начали отступление": ВСУ сообщили о новой линии обороны врага

12:21

Таисия Повалий официально получила гражданство РФ - СМИ

12:07

"Они все там лягут": астролог назвала дату, когда война завершится разгромом оккупантов

12:01

"Оккупанты сбивают собственную авиацию": в Воздушных силах объяснили традиции россиян

11:57

Наводили ракеты и авиабомбы на жилые дома: в Херсоне задержали агентов РФ

11:51

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Собакам - терпеть, Тигры будут на высоте

11:48

Десант на левом берегу Херсонщины: генерал-разведчик раскрыл замысел ВСУ

11:42

Валерий Меладзе раскрыл причину развода Брежневой с его братом

11:40

Россиян намотало на гусеницы: БМП РФ раздавила троих оккупантов на поле боя

11:31

В РФ умер пропагандист, который любил унижать и издеваться над украинцами

11:21

Лунный день 24 октября 2023: самый напряженный день в цикле принесет редкостные возможности

11:20

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 октября: у кого зашуршит в кармане

11:02

У вас всего 8 секунд: только люди с невероятным зрением найдут бейсбольную биту

10:50

ВСУ потрепали россиян под Бахмутом: продвинулись вперед и "покрошили" оккупантов

10:43

В ВСУ показали, как ЗРК HAWK ночью сбивал "шахеды" россиянВидео

10:40

Россияне мощно ударили по ТЭС: есть серьезные повреждения

10:31

Гороскоп на неделю с 23 по 29 октября: Ракам - романтика, Весам - мысли о деньгах

10:18

"Лезут, как бешеные": оккупанты большими силами начали штурм важного города

10:11

Из ингредиентов под рукой: хозяйка рассказала, как приготовить домашнее печенье на маргарине всего за 20 минут

10:00

Была остановка сердца: в Сети узнали о серьезном приступе у Путина

Реклама
09:42

Украинцы уничтожают армию РФ: лидер республиканцев подверг критике однопартийцев

09:32

ЦАХАЛ раскрыл, когда закончится война в Израиле: назвали главное условие

09:23

Гениальная идея: женщина показала, как использует старый тюль на кухнеВидео

09:09

Диктатор РФ не так смел: в разведке объяснили, что за чемодан у Путина

09:01

Какой праздник завтра 24 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:48

Потери колоссальные: экс-командир "Азова" рассказал о ситуации в районе Бахмута

08:23

Атака длилась более 3,5 часов: РФ атаковала Украину дронами и ракетой

08:08

"Это очень опасно": Данилов предупредил об угрозе пророссийских сил в Украине

07:29

РФ перебрасывает под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери - ISW

06:44

Ночью РФ атаковала Украину дронами, гремели взрывы: что известно

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять