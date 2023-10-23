Увеличение расходов РФ на войну: разведка Британии оценила, что будет с Россией

Бюджет в России на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 68%.

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Разведка Британии рассказала об инфляции в РФ / коллаж: Главред, фото: pexels.com

В Минобороны Британии сообщили, что государственные расходы страны-агрессора РФ все больше сосредоточены на расходах, связанных с войной против Украины. В частности, бюджет на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с бюджетом на 2023 год.

Как отмечают новому отчете Минобороны Британии, что оборонные расходы в 2024 году составят около 6% ВВП.

"Правительству РФ необходимо будет выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение для все большего количества раненых солдат и семей погибших в войне", - говорится в сообщении. видео дня

Заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко заявил, что более половины солдат, получивших достаточно тяжелые ранения и нуждающихся в длительном лечении, потеряли конечности, а каждый пятый из них нуждается в ампутации верхних конечностей.

"Постоянное увеличение военных расходов с высокой вероятностью будет способствовать инфляционному давлению в России", - подчеркнули в Минобороны Британии.

Там прогнозируют, что увеличение военных расходов заставит правительство РФ принимать сложные решения о том, как финансировать войну, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес.

Напомним, что эксперт объяснил, "посыплется" РФ после падения рубля. В России сейчас рыночная экономика (гибридная, но многие предприятия в РФ работают), а рыночная экономика умеет подстраиваться под любой кризис.

Россия пытается заморозить войну. Украинская формула мира может лишить Россию инструментов агрессии не только на поле боя, но и в сферах глобальной безопасности, отметил заместитель руководителя ОП.

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