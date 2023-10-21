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Оккупантов обходят с флангов: ВСУ выбивают россиян на южном направлении

Алексей Тесля
21 октября 2023, 15:11 обновлено 21 октября, 15:22
Украинским войскам удалось оттеснить противника от западной окраины Работино, подчеркнул Константин Машовец.
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ВСУ продвигаются вперед на юге / Коллаж: Главред, Фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

На Токмакском направлении украинским войскам удалось оттеснить противника от западной окраины Работино Запорожской области, которое враг постоянно атаковал, пытаясь "разрядить ситуацию" для себя по направлению на Новопрокоповку.

При этом в районе Новопокровка подразделения 108-го десантно-штурмового полка РФ продолжали попытки пробиться в сторону Малой Токмачки, сообщил военный эксперт Константин Машовец.

"Передовые подразделения ВСУ явно обходят село с юга в направлении на с. Новофедоровка, вдоль дороги Т-08-03, ставя таким образом подразделения 108-го дшп в "немного неудобное положение", - подчеркнул он.

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В то же время эксперт отметил, что противник западнее Вербового снова контратаковал передовые позиции ВСУ, при этом имел частичный успех - продвинулся на 200 метров к северу в одной из лесопосадок.

В свою очередь, севернее Вербового подразделения оккупантов были вынуждены снова отойти в сторону Новофедоровки, также на несколько сот метров, добавил Машовец.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ готовят мощный прорыв на юге: экс-командир из Айдара назвал направление. Артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-то стационарные позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия пытается обесточить Херсон. Почти каждый день обстрел увеличивается на 50-70 снарядов. Захватчики используют также запрещенные фосфорные боеприпасы, много артиллерии.

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Запорожская область Константин Машовец война России и Украины контрнаступление ВСУ
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