Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

Российские оккупанты планируют захватить Купянск Харьковской области, который освободили Силы обороны Украины еще осенью 2022 года.
Этим объясняется возобновление активности РФ на Лимано-Купянском направлении, рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.
По его словам, несмотря на то, что на Лимано-Купянском направлении ситуация напряженная, однако она контролируемая украинскими защитниками.
По его словам, россияне рассчитывают захватить Купянск и не оставляют попыток прорвать линию обороны украинских войск.
"Мы ему (врагу – ред.) такой возможности не дадим", – подчеркнул Фитьо.
Он также уточнил, что противник нанес 3 авиационных удара с помощью штурмовой авиации в районах Серебрянского леса и Спорного. Кроме того, враг применил 9 дронов-камикадзе и совершил 702 обстрела.
"Это очень большое количество обстрелов", – пояснил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ.
Он добавил, что в общей сложности на Лимано-Купянском направлении произошло 18 боевых столкновений. Потери россиян на этом направлении составили около 150 военных. Были уничтожены или повреждены 14 единиц боевой техники.э
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ситуация на поле боя кардинально изменится: в СНБО дали прогноз. Украина заключила неофициальное соглашение о том, чтобы не использовать поставляемое Западом оружие для нападения по России.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ применяет тактику "кротов". Российская оккупационная армия применяет новую тактику, чтобы подобраться к позициям ВСУ, сообщил Антон Коцуконь.
Ранее оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке . Враг наносит удары по школам и позициям украинских военных. Стрелковые бои слышны круглосуточно. оккупанты готовят из всего, что у них есть, сообщил мэр Авдеевки.
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