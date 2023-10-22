Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

На Лимано-Купянском направлении ситуация напряженная, предупредил Владимир Фитьо.

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ВСУ отражают атаки РФ под Купянском / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Российские оккупанты планируют захватить Купянск Харьковской области, который освободили Силы обороны Украины еще осенью 2022 года.

Этим объясняется возобновление активности РФ на Лимано-Купянском направлении, рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, несмотря на то, что на Лимано-Купянском направлении ситуация напряженная, однако она контролируемая украинскими защитниками.

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По его словам, россияне рассчитывают захватить Купянск и не оставляют попыток прорвать линию обороны украинских войск.

"Мы ему (врагу – ред.) такой возможности не дадим", – подчеркнул Фитьо.

Он также уточнил, что противник нанес 3 авиационных удара с помощью штурмовой авиации в районах Серебрянского леса и Спорного. Кроме того, враг применил 9 дронов-камикадзе и совершил 702 обстрела.

"Это очень большое количество обстрелов", – пояснил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ.

Он добавил, что в общей сложности на Лимано-Купянском направлении произошло 18 боевых столкновений. Потери россиян на этом направлении составили около 150 военных. Были уничтожены или повреждены 14 единиц боевой техники.э

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ситуация на поле боя кардинально изменится: в СНБО дали прогноз. Украина заключила неофициальное соглашение о том, чтобы не использовать поставляемое Западом оружие для нападения по России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ применяет тактику "кротов". Российская оккупационная армия применяет новую тактику, чтобы подобраться к позициям ВСУ, сообщил Антон Коцуконь.

Ранее оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке . Враг наносит удары по школам и позициям украинских военных. Стрелковые бои слышны круглосуточно. оккупанты готовят из всего, что у них есть, сообщил мэр Авдеевки.

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