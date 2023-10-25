Ударить космической ракетой по Украине: BILD опубликовал тайный разговор Рогозина

В России планировали ударить космической ракетой по большому украинскому городу.

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Рогозин хотел ударить по Украине космической ракетов / Коллаж: Главред, фото: Википедия

В России планировали удар по Украине ракетой-носителем, которая используется для полетов в космос. Это подтверждает запись телефонного разговора экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с гендиректором ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрием Барановым. Об этом сообщает BILD.

Организацию удара по большому украинскому городу они обсуждали еще в начале января 2023 года. Запуск этой ракеты планировали совершить с космодрома в Плесецке. На борт хотели заложить взрывчатку.

"Взлететь и полететь туда, куда мы хотим – вообще не вопрос. Вопрос в том, чтобы забрасывающееся, долетало до земли и не сгорало. Потому что скорость более 6 км/сек – это почти космическая скорость, возвращение в атмосферу", – говорил Баранов. видео дня

Они обсуждали и то, что часть ракеты при запуске может упасть на территории РФ. Кроме того, погрешность удара могла составлять 50-100 км. Баранов в то время заявил, что на подготовку к подобной операции нужно потратить около 6 месяцев.

Рогозин услышал всю необходимую информацию и пообещал передать её "директору" России Владимиру Путину. Он добавил, что администрацию президента РФ очень заинтересовала "большая штука, которая может прилететь из Архангельской области".

В BILD убеждены, что Путин был в курсе всего происходящего еще 16 января. Однако пока неизвестно, согласился он на это или нет.

РФ планировала ударить космической ракетой

После того как появилась информация о том, что россияне якобы могут ударить по Украине космической ракетой, секретарь СНБО Алексей Данилов разнес оккупантов. Он заявил, что речь идет лишь о мечтах, поскольку Москва не может овладеть технологиями в космической сфере. Деградация в государстве набирает обороты.

Недавно в ГУР потроллили Рогозина и назвали его "обезьяной с гранатой". В военной разведке не подтвердили, но и не опровергли факт подобной инициативы со стороны Рогозина, но отметили, что российский политик навряд ли компетентен в космической сфере.

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