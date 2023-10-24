В ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста

Андрей Юсов рассказал о том, что ждет незаконный мост, который построили оккупанты РФ.

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Когда будет уничтожен Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Википедия

Количество уничтоженной российской техники, запасов логистических центров в оккупированном Крыму будет увеличиваться, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его прогнозу, ситуация с Керченским мостом решится "тогда, когда нужно". Такое мнение он высказал в эфире информационного телемарафона.

"Вместе с тем продолжается комплексная работа по деоккупации украинских территорий, в Крыму, безусловно, тоже. И то, что оккупанты сегодня действительно не чувствуют себя в безопасности - это факт. И количество уничтоженной там техники и логистических центров, запасов и схронов БК только возрастает и будет расти. Как и уничтоженного личного состава", - сказал Юсов.

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Говоря о дальнейшей судьбе Керченского моста, Юсов сказал, что "все будет, и будет тогда, когда нужно".

"Вопрос с мостом нельзя воспринимать как желание на новый год, хотя это логичное и естественное желание для многих людей. Но все произойдет тогда, когда нужно", - добавил он.

Комментируя ситуацию с черноморским флотом РФ предстоящей зимой, Юсов заявил, что "идеальный вариант зимовки российского черноморского флота - по модели крейсера "Москва".

"Это лучшая для них перспектива. Да, несколько месяцев они принимают меры для переведения судов, подводных лодок, части штабной инфраструктуры, выведения их из Крыма и обустройства в Новороссийске", - сказал он.

В ГУР отметили, что поскольку порт в Новороссийске недостаточно подготовлен, то рассматриваются другие площадки на оккупированных территориях третьих стран.

Ранее на Западе сделали прогноз о Крымском мосте. Крымский мост – крупная и уязвимая структура, оккупантам России понадобится много сил и средств, чтобы "защитить" эстакаду, пишут в разведке Британии.

Напомним, ранее в ВМС назвали сроки и условия уничтожения Крымского моста. ВСУ не планируют разрушить любимый мост Путина, приурочив это к какой-либо дате, так как Украина не страдает символизмом в отличие от россиян.

Военный эксперт Петр Черник назвал сценарий полного уничтожения Крымского моста. Согласно прогнозу, Украине нужно "пустить под воду на несколько сотен метров" эстакаду, чтобы российские захватчики уже не смогли ее восстановить. Вопрос можно решить дальнобойными ракетами, такими, как ATACMS.

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