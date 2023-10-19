Что будет с "гордостью Путина": на Западе сделали прогноз о Крымском мосте

Крымский мост – крупная и уязвимая структура, оккупантам России понадобится много сил и средств, чтобы "защитить" эстакаду, пишут в разведке Британии.

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Крымский мост уязвим, поскольку силовые структуры Украины "очень изобретательны" - британская разведка / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот соцсети

Незаконно построенный страной-оккупантом Россией в захваченном Крыму мост – большая и уязвимая конструкция. Чтобы "защитить" Крымский мост от ударов ВСУ, понадобится немало сил и средств. Особенно в условиях изобретательности украинских силовых структур. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что на днях вице-премьер РФ Марат Хуснулин рассказал о якобы досрочном устранении последствий удара сил обороны Украины по Крымскому мосту, который был в июле 2023 года.

Как отмечают аналитики, несмотря на работоспособность моста, использование эстакады остается ограниченным после первого удара ВСУ в октябре 2022 года. Оккупанты вынуждены перевозить грузовики на пароме.

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Также в британской разведке акцентировали внимание на том, что Крымский мост и сейчас остается очень важным звеном в снабжении российской оккупационной группировки на захваченном юге Украины. Поэтому России нужно обеспечить прикрытие эстакады средствами ПВО, которые могли бы быть развернуты где-то в других местах.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что "защитить" настолько "большое и уязвимое" сооружение будет сложно по причине "изобретательности украинских военных и служб безопасности".

Ситуация с Крымским мостом

Оккупанты пытаются спасти Крымский мост, рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, охрана эстакады усилена, а корабли совершают маневры из порта в порт. Россияне боятся ударов ВСУ по мосту.

Военный эксперт Петр Черник назвал сценарий полного уничтожения Крымского моста. Согласно прогнозу, Украине нужно "пустить под воду на несколько сотен метров" эстакаду, чтобы российские захватчики уже не смогли ее восстановить. Вопрос можно решить дальнобойными ракетами, такими, как ATACMS.

Дальнобойные ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, поэтому канцлер ФРГ Олаф Шольц колеблется с одобрением их передачи Украине, написали журналисты Politico. Шольц продолжает опасаться "эскалации конфликта".

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