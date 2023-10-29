Войска РФ пытаются окружить Авдеевку, ВСУ продвигаются под Бахмутом - Генштаб

Армия Украины штурмует позиции российских оккупантов на Бахмутском направлении южнее Бахмута и закрепляется на новых позициях, рассказали в Генштабе.

https://glavred.info/ukraine/voyska-rf-pytayutsya-okruzhit-avdeevku-vsu-prodvigayutsya-pod-bahmutom-genshtab-10512172.html Ссылка скопирована

ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районе Авдеевки и на других участках фронта - Генштаб / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53-я ОМБр (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России по-прежнему пытаются окружить Авдеевку Донецкой области, но безуспешно – армия Украины отражает атаки. ВСУ продвинулись южнее Бахмута и закрепляются на новых позициях. Украинские войска двигаются на Мелитопольском направлении и истощают российские силы. Об этом заявили в Генеральном штабе.

В сводке Генштаба на утро, 29 октября, говорится о том, что вражеские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, однако ВСУ отражают атаки.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опитного Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага", - указано в сообщении. видео дня

На Марьинском направлении российские оккупанта проводили штурмы в районах Мариньки и Новомихайловки Донецкой области. Отбито более 20 атак россиян.

На Шахтерском направлении ВСУ отбили все атаки оккупантов вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался вернуть позиции в районе западнее Вербового Запорожской области, но безуспешно.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении атакуют как ВСУ, так и войска РФ. Украинские силы обороны продвинулись южнее Бахмута и закрепляются на новых рубежах.

"На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили более 10 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказали в Генштабе.

Мелитопольское направление

На Мелитопольском направлении подразделения сил обороны Украины проводят наступательные операции. Они наносят оккупантам потери в силах и средствах и истощают россиян по всей линии фронта.

Ситуация в Авдеевке

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уничтожили бригаду оккупантов в ходе боев за Авдеевку. Оккупанты несколько раз пытались окружить город, однако украинские войска отбивали все атаки.

ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку, сказал министр обороны Украины Рустем Умеров. Такие данные были приведены 28 октября.

Россия понесла самые большие потери за 2023 год в ходе новых боев за Авдеевку, считают в разведке Британии. Согласно выводу аналитиков, Москва заставляет оккупантов захватывать новые территории, но они не могут достичь оперативного продвижения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.