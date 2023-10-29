Украина перекроет России транзит газа в Европу: в Нафтогазе назвали сроки

Украина продолжает пропускать российский газ в страны ЕС "исключительно с целью поддержки наших европейских коллег", сказал Алексей Чернышов.

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Украина не будет продлевать договор с Россией на транзит газа в Европу, который истекает в конце 2024 года - Нафтогаз / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина остановит транзит российского газа в страны Европы. В конце 2024-го года завершится срок действия договора Нафтогаза и Газпрома, после чего поставок газа агрессора России через территорию украинского государства больше не будет. Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что транзит газа РФ в Европу прекратится по истечению соглашения Киева с Москвой.

"Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены или инициативы его продолжать…Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится – транзит остановится", - сказал глава Нафтогаза. видео дня

По его словам, сейчас Украина пропускает российский газ путем своей территории "исключительно с целью поддержки наших европейских коллег".

"Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме… Особенно страны, не имеющие выхода к морям. И на сегодняшний день они нуждаются в этом объеме", - объяснил ситуацию Чернышов.

Россия не выполняет свои обязательства

Глава правления НАК Нафтогаз также акцентировал внимание на том, что Москва не выполняет своих обязательств в рамках договора по транзиту газа, а Украина в любой момент готова к расторжению соглашения о транзите российского топлива.

Кроме того, по мнению Чернышева, на данный момент нет сигналов от Евросоюза с просьбой о продлении соглашения.

"Давайте не забегать вперед. У меня лично были переговоры в Европейском союзе, в Еврокомиссии с соответствующими руководителями по этому поводу, и мы не чувствуем каких-либо сигналов в "Нафтогаз" или в Украину относительно продолжения этого транзита", - подчеркнул Алексей Чернышов.

Транзит газа России через Украину в Европу

Украина продолжает поставлять газ в Европу из России в рамках договоренностей, достигнутых до полномасштабного нападения России.

Москва перед тем, как развязать большую войну, намеревалась запустить газопровод Северный поток-2, чтобы полностью прекратить транзит газа через Украину. Однако по причине полномасштабной агрессии проект не прошел сертификацию в Европе и разрешения на его запуск так и не дали.

26 сентября на фоне войны и газового конфликта РФ и Евросоюза случился подрыв газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. В результате были разрушены обе нитки СП-1 и одна из двух нитей СП-2. По оценкам немецкой прессы, газопроводы Северный поток разрушены навсегда.

Директор РФ Владимир Путин предлагал запустить транзит газа по уцелевшей нитке СП-2, однако в Германии заявили, что сомневаются в работоспособности трубы после взрывов. К тому же у проекта нет разрешения на работу в Европе.

В такой ситуации Россия могла бы прокачивать крупнейшие объемы газа в Европу исключительно путем ГТС Украины.

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