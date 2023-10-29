"Изделие-53": войска РФ начали применять обновленный дрон-камикадзе – ISW

Российские оккупанты в войне против Украины начали применять обновленную версию беспилотников Ланцет, которую назвали Изделие-53. Дрон якобы оснащен системой автоматического поведения и с его помощью россияне надеются на преодоление ПВО ВСУ. Захватчики планируют массовые синхронизированные атаки. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что войска РФ уже используют новую версию Ланцета Изделие-53 в войне против Украины и попытаются таким оружием преодолеть систему украинской противовоздушной обороны.
По данным аналитиков, пропагандисты уже заявили о наличии у такого дрона, дескать, системы автоматического наведения, способной различать типы целей и повышать шансы на осуществление успешного удара.
В Институте изучения войны подчеркнули, что россияне пока широко не применяют обновленный Ланцет. Оккупанты испытывают дроны, чтобы впоследствии провести массовые синхронизированные атаки по Украине.
Россия атаковала Украину дронами-"газонокосилками"
Россия атаковала Украину новыми беспилотниками в ночь на 22 октября. Во многих регионах прогремели взрывы. Звук БПЛА изменился – теперь они напоминают не мопеды, а газонокосилки.
В ВСУ заявили, что оккупанты все чаще применяют дроны неустановленного типа. Такие беспилотники могут нести несколько кг взрывчатки и поэтому опасны.
"Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их складывает. Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из простых материалов, как говорится, "из палок" лепят этот "самолет" и запускают его в сторону нашего государства", - объяснил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.
Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко назвал цели российских дронов-"газонокосилок". В интервью Главреду он сказал, что оккупанты экспериментируют и решают, по каким объектам будут наносить удары.
Также Коваленко добавил, что враг использует "газонокосилки", чтобы попытаться ослабить украинскую ПВО.
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