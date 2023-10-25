"Для них это станет угрозой": эксперт назвал цели российских дронов-"газонокосилок"

РФ экспериментирует с новым типом дронов и еще решает, по чему ими будет бить. Оккупанты могут атаковать такими беспилотниками меньшие объекты.

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Эксперт назвал цели российских дронов-"газонокосилок"/ коллаж: Главред, фото: t.me/kievreal1, Facebook Коваленко

Страна-агрессор Россия начала бить по Украине новыми типами дронов, которые из-за характерного звука назвали "газонокосилками". Сейчас оккупанты еще могут экспериментировать с такими беспилотниками, чтобы определить, по чему они будут ими бить.

Но вряд ли захватчики будут атаковать дронами-"газонокосилками" большие объекты, ведь имеют небольшое количество взрывчатки, которая на себе несут. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

"Мне кажется, что РФ вообще с ними сейчас экспериментирует, чтобы именно выяснить, против каких целей такие дроны могут быть эффективными. Это не может быть какая-то важная цель вроде зернового хаба. Потому что когда по нему прилетает 30 килограммов взрывчатки и несколько – это разные вещи", – отметил Коваленко. видео дня

Но оккупанты могут бить новым типом беспилотников по меньшим объектам, которые более чувствительны к атакам.

"Если же говорить о меньших объектах и объектах, чувствительных к поражению, вроде нефтеперерабатывающего завода, контейнеров и цистерн, то для них это может стать угрозой. Так же, как и для складов с боеприпасами", – предполагает военно-политический обозреватель.

РФ бьет по Украине новыми дронами

Ранее сообщалось, что РФ атакует Украину новыми беспилотниками. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, что украинские защитники всё чаще сталкиваются с дронами неустановленного типа. Вместе с тем Игнат предупредил о том, что новые БПЛА могут нести несколько килограммов взрывчатки, поэтому они представляют опасность.

В ВСУ объяснили, в чем хитрость оккупантов с дронами-"газонокосилками". Российские оккупанты начали использовать для атак по Украине новые дроны кустарного производства. И если иранские Shahed-136/131 называют "мопедами" из-за их характерного звука, то эти БПЛА окрестили "газонокосилками".

По словам спикера командования Воздушных сил Игната, эти "гаражные" БПЛА не способны заменить дроны-камикадзе "Shahed", но всё же у "газонокосилок" есть своя задача – запугать и истощить ПВО ложными целями.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что дроны-"газонокосилки" РФ больше угрожают гражданским объектам. Новый тип дронов, который использует Россия против Украины, для военных объектов представляет меньшую угрозу, чем для гражданских, говорит эксперт.

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