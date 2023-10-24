Дальнобойные ракеты для ВСУ: у Зеленского назвали пять основных задач

Наличие дальнобойных ракет окончательно обесценит репутацию российской армии и российского ВПК, уверен Михаил Подоляк.

https://glavred.info/ukraine/dalnoboynye-rakety-dlya-vsu-u-zelenskogo-nazvali-pyat-osnovnyh-zadach-10510924.html Ссылка скопирована

Михаил Подоляк оценил преимущества дальнобойного вооружения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Мощные ракеты на вооружении ВСУ, дальностью стрельбы 150 километров и более, эффективно выполняют ряд важнейших задач, приближая Украину к настоящему паритету в системах оружия с противником в ходе войны с РФ.

"Первое: бесспорно, ломает логистику тылового обеспечения России и тем самым значительно удорожает войну. Второе: делает невозможным накопление резервов и не позволяет проводить ротации", - написал в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Кроме того, по его мнению, это также разрушает транспортные системы и делает почти всю оккупированную территорию крайне опасной, что лишает России возможности и дальше насыщать эти территории своим присутствием.

видео дня

"Четвертое: оказывает значительное психологическое давление. Никто из оккупантов (включая политических туристов из России) не может чувствовать себя в безопасности. Пятое: частично снижает остаточное доминантное присутствие России в воздухе (вертолеты и тактическая авиация) по линии фронта", - отметил он.

По словам советника главы ОП, наличие дальнобойных ракет окончательно обесценит репутацию российской армии и российского ВПК.

"Вопрос сегодня только в количестве ракет и скорости их поставки Украине", - добавил Подоляк.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и др.

Вскоре появились спутниковые снимки, на которых видны повреждения на аэродроме в Бердянске. Отдельно заметно повреждение взлетной полосы.

Ранее стало известно о том, что удар ATACMS по аэродрому Бердянска "задвухсотил" топ-офицера ВКС РФ. Дополнительно по российским вертолетам ночью 17 октября "отработал" боекомплект захватчиков.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.