Дроны-"газонокосилки" РФ больше угрожают гражданским объектам – Коваленко

Помимо "Шахедов", страна-агрессор Россия начала применять для ударов по Украине также другой тип дронов, которые из-за характерного звука во время полета назвали "газонокосилками". Такой беспилотник имеет меньшую боевую часть, и он более опасен для гражданских объектов, чем для военных. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.
"Для военных объектов они представляют меньшую угрозу, чем для гражданских. У такого дрона меньшая боевая часть, например, в несколько килограммов, однако это тоже взрывчатое вещество, которое вредит и убивает", – отметил эксперт.
По словам Коваленко, важным также является вопрос, из чего сделаны такие дроны-"газонокосилки".
"Поговаривают, что это кустарное производство, но мы помним, как Украина некоторое время использовала австралийские картонные дроны. С "газонокосилками" возможна та же проблема, потому что если они действительно сделаны "из палок", из какой-то фанеры, то их будет сложнее зафиксировать средствами РЛС (радиолокационная станция – ред.), чем какие-то массивные объекты", – сказал эксперт.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
РФ бьет по Украине новыми дронами
Ранее сообщалось, что РФ атакует Украину новыми беспилотниками. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, что украинские защитники всё чаще сталкиваются с дронами неустановленного типа. Вместе с тем Игнат предупредил о том, что новые БПЛА могут нести несколько килограммов взрывчатки, поэтому они представляют опасность.
В ВСУ объяснили, в чем хитрость оккупантов с дронами-"газонокосилками". Российские оккупанты начали использовать для атак по Украине новые дроны кустарного производства. И если иранские Shahed-136/131 называют "мопедами" из-за их характерного звука, то эти БПЛА окрестили "газонокосилками".
По словам спикера командования Воздушных сил Игната, эти "гаражные "БПЛА не способны заменить дроны-камикадзе" Shahed", но всё же у "газонокосилок" есть своя задача – запугать и истощить ПВО ложными целями.
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