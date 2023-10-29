Беспилотник упал на территории завода примерно в 03:24. После взрыва вспыхнул пожар.

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В Краснодарском крае РФ дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

В Краснодарском крае страны-агрессора России в ночь на воскресенье, 29 октября, произошел взрыв на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода.

Российский Telegram-канал Baza сообщает, что якобы нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотником. Отмечается, что дрон упал на территории завода.

Беспилотник упал в 03:24. После взрыва на территории завода вспыхнул пожар. В Telegram-канале отмечают, что "по официальным данным оперативного штаба на территории НПЗ произошло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".

видео дня

По предварительным данным, пострадавших нет.

Взрывы произошли в Крыму и в Краснодарском крае РФ/ скрин

Смотрите видео взрывов в Крыму и в Краснодарском крае РФ:

Взрывы в Крыму

В то же время во временно оккупированном Крыму в ночь на 29 октября местные жители слышали стрельбу и взрывы. В Минобороны страны-агрессора России отчитались, якобы российские оккупанты ночью сбили 36 беспилотников самолетного типа над черноморской акваторией и северо-западной частью Крыма.

Взрывы на оккупированных территориях

Напомним, 22 октября в Севастополе рассказали о прилетах после того, как там раздались взрывы. Россияне заявили о якобы "сбитии" 2-3 ракет над Черным морем, однако есть сообщения о "хлопке" в районе Севастополя.

Также 24 октября в Севастополе раздавались взрывы и стрельба. В оккупационной администрации города заявили, что Черноморский флот РФ якобы отражает "возможную подводную атаку".

Напомним, в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов после подрыва судна ЧФ в Севастополе. Нельзя исключить, что в Севастополе большой противоминный катер Владимир Козицкий подорвался на российской мине, заявила глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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