В Краснодарском крае РФ дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод

В Краснодарском крае страны-агрессора России в ночь на воскресенье, 29 октября, произошел взрыв на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода.
Российский Telegram-канал Baza сообщает, что якобы нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотником. Отмечается, что дрон упал на территории завода.
Беспилотник упал в 03:24. После взрыва на территории завода вспыхнул пожар. В Telegram-канале отмечают, что "по официальным данным оперативного штаба на территории НПЗ произошло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".
По предварительным данным, пострадавших нет.
Смотрите видео взрывов в Крыму и в Краснодарском крае РФ:
Взрывы в Крыму
В то же время во временно оккупированном Крыму в ночь на 29 октября местные жители слышали стрельбу и взрывы. В Минобороны страны-агрессора России отчитались, якобы российские оккупанты ночью сбили 36 беспилотников самолетного типа над черноморской акваторией и северо-западной частью Крыма.
Взрывы на оккупированных территориях
Напомним, 22 октября в Севастополе рассказали о прилетах после того, как там раздались взрывы. Россияне заявили о якобы "сбитии" 2-3 ракет над Черным морем, однако есть сообщения о "хлопке" в районе Севастополя.
Также 24 октября в Севастополе раздавались взрывы и стрельба. В оккупационной администрации города заявили, что Черноморский флот РФ якобы отражает "возможную подводную атаку".
Напомним, в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов после подрыва судна ЧФ в Севастополе. Нельзя исключить, что в Севастополе большой противоминный катер Владимир Козицкий подорвался на российской мине, заявила глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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