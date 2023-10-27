Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

Нельзя исключить, что в Севастополе большой противоминный катер Владимир Козицкий подорвался на российской мине, заявила глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.
В эфире информационного телемарафона она не исключила, что морская мина, на которой подорвалось судно РФ, могли готовить для украинских кораблей.
"Нельзя исключать такую "досаду" в российском исполнении, потому что напомню, даже по опыту того, как они обустраивали минно-взрывные заграждения на левом берегу, а затем неосторожно взорвав Каховскую ГЭС сами же себе усложнили жизнь разбрасыванием большой водой тех мин, которые готовили для Сил обороны. Так, наказание не только небесное, но и морское постигнет тех, кто разбрасывал мины в Черном море", - отметила Гуменюк.видео дня
Напомним, ранее сообщалось о том, что в оккупированном Севастополе взорвался большой гидрографический катер "Владимир Козицкий" Черноморского флота РФ, предназначенный для поиска морских мин: повалил дым после мощного взрыва.
Напомним, ранее в ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя. Кроме корабля "Павел Державин" получил повреждения также военный буксир РФ "Николай Муру".
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