ВСУ проводят атаки на левом берегу Херсонщины: где идут боевые действия

Украинские военные сохраняют позиции в Крынках, где продолжают укреплять свои позиции.

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Война в Украине / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, 14 отдельная механизированная бригада

Украинские военные удерживают позиции и проводят атаки на левом берегу Херсонской области. Они атаковали возле Поймы и Песчановки, а также ведут боевые действия возле Крынок. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Как пишут аналитики ISW со ссылкой на российских блогеров, украинские военные сохраняют позиции в Крынках, где продолжают укреплять свои позиции. Там оккупанты наносят тяжелые авиаудары и удары термобарической артиллерии. Российский военный блогер заявил, что украинские войска заминировали район близ Крынок, чтобы затруднить атаки российской пехоты в этом районе.

По сообщениям ISW, 1 ноября украинские военные нанесли удары по тыловым районам России на юге Украины. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска сбили семь украинских ракет, нацеленных на оккупированный Крым, над оккупированной Херсонской областью. Две ракеты упали в заброшенном районе на Арабатской стрелке, не причинив ущерба или жертв.

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Российские оккупационные власти установили дымовые завесы на мосту через Керченский пролив предположительно в ответ на ракетную угрозу, но один российский блогер охарактеризовал дымовые завесы как "припарку для мертвеца", отметив их неэффективность.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, ВСУ удалось продвинуться на левом берегу Херсонской области севернее Подстепного. Оккупанты жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, Силы обороны Украины пытаются вести боевые действия максимально эффективно для тех участков, где это уместно. Впрочем, говорить о физическом и географическом продвижении еще рано.

Военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев заявил, что на левом берегу Днепра в Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины могут вести наступательные действия с трех плацдармов:

Первый плацдарм - в районе Дач и Антоновского моста недалеко от оккупированных Олешек, к которым пока приблизиться невозможно.

Второй ­плацдарм - в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма.

Третий плацдарм ВСУ располагается на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.

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