"Может быть очень опасно": в ВСУ рассказали, что происходит на левобережье Херсонщины

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, Силы обороны Украины пытаются вести боевые действия максимально эффективно для тех участков, где это уместно. Впрочем, говорить о физическом и географическом продвижении еще рано.
"Надо отдавать себе отчет, что это может быть очень опасно. Такая линия фронта, как река Днепр — это очень сложный участок и географически, и тактически, и стратегически. Поэтому действия Сил обороны не стоит сейчас обсуждать, стоит дождаться успеха и соответствующего закрепления", —сказала Гуменюк в эфире телемарафона.
ВСУ отодвигают линию артиллерии: уничтожают огневые позиции и наблюдательные пункты, которые оккупанты пытаются разворачивать на островах.
"Наша работа обеспечивает определенную полосу в 7 км, где артиллерия не может приближаться. Но она достаточно гибкая, каждый раз боевые действия требуют нового четкого нового анализа, и есть продвижение в одну или другую сторону с того или иного направления. Уничтожение артиллерийских позиций – это и есть отвержение врага. Если у него не становится пушек, ему нечем бить", - сказала Гуменюк.
При этом она уточнила, что у оккупационной армии пока есть потенциал, который они могут подтягивать из тыловых районов. Поэтому ВСУ ведут работу и по более глубоким тылам, в частности, уничтожают тыловые пункты боеснабжения россиян.
Ситуация в Херсонской области
Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, ВСУ удалось продвинуться на левом берегу Херсонской области севернее Подстепного. Оккупанты жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.
Ранее аналитики ISW писали, что украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи Подстепного (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и захватила участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки в Херсонской области. Кроме того, украинские войска перебросили резервы на острова в дельте реки Днепр и пытаются прорваться к селам Пойма и Песчановка.
Вокруг берегов нижнего течения Днепра в Херсонской области активизировались боевые действия. Украинские войска создали там небольшие плацдармы и контролируют их с лета. Решающим фактором в боях станет способность сторон вести интенсивный артиллерийский огонь. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.
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