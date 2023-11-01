ВСУ могут готовить мощный штурм на юге: названы три плацдарма для наступления

ВСУ используют реки как логистический маршрут для переброски живой силы, пояснил Владислав Селезнев.

https://glavred.info/ukraine/vsu-mogut-gotovit-moshchnyy-shturm-na-yuge-nazvany-tri-placdarma-dlya-nastupleniya-10513117.html Ссылка скопирована

ВСУ могут атаковать с трех плацдармов / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

На левом берегу Днепра в Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины могут вести наступательные действия с трех плацдармов, заявил военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев.

ВСУ удерживают сразу три плацдарма между Днепром и рекой Конка в Херсонской области, рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Первый плацдарм - в районе Дач и Антоновского моста недалеко от оккупированных Олешек, к которым пока приблизиться невозможно, отметил эксперт.

видео дня

Второй ­плацдарм - в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма, подчеркнул он.

Третий плацдарм ВСУ располагается на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок, уточнил бывший представитель Генштаба.

По словам эксперта, ВСУ используют реку как логистический маршрут для переброски живой силы, но пока без бронетехники. При этом враг тоже не может перебрасывать технику, потому что ему мешает река Конка, хотя оккупанты имеют преимущества в авиации.

"Однако у него все же преимущество в авиационном компоненте, а это значит, что нашим морпехам на плацдармах будет очень тяжело. В частности, пока нет возможности навести понтонно-мостовую переправу и обеспечить ее постоянную работу. Для этого нужно еще больше расширять плацдармы и оттеснять вражескую артиллерию", - объяснил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на Херсонщине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пытались прорвать оборону РФ на левом берегу Херсонской области. Украинские военные сохраняют позиции и продолжают наземную активность на левом берегу Херсонской области.

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, Силы обороны Украины пытаются вести боевые действия максимально эффективно для тех участков, где это уместно. Впрочем, говорить о физическом и географическом продвижении еще рано.

Ранее сообщалось о том, что россияне массово запускают БПЛА по скоплению гражданских в Херсонской области. Оккупанты, кроме ударных, также используют FPV-дроны и те, которые могут нести осколочные боеприпасы.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.