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"Мясные штурмы" РФ под Авдеевкой: в ВСУ раскрыли новую тактику оккупантов

Алексей Тесля
2 ноября 2023, 13:38
На Авдеевском направлении противник терпит огромные потери в личном составе и технике.
Авдеевка, войска РФ
Оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские захватчики ослабили атаки на Авдеевском направлении, рассказал спикер Таврического направления Александр Штупун.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, оккупанты РФ перегруппировываются, но не отступают.

"Количество штурмов там (в Авдеевке, - ред.) несколько уменьшилось, всего на Таврическом направлении враг нанес 14 авиаударов, провел 30 боевых столкновений и совершил 959 обстрелов. Сбит еще один штурмовик Су-25 в Донецкой области. Враг продолжает попытки, чтобы окружить Авдеевку, пока не так активно, он должен пополнить потери, перегруппироваться, чтобы действовать дальше", - сказал он.

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Что известно о неудачных штурмах РФ

В свою очередь врио директора департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович уточнил, что на Авдеевском направлении противник продолжает массированные "мясные штурмы", терпит огромные потери в личном составе и технике, сообщает Армия Inform.

Подразделения специального назначения НГУ "Омега" в окрестностях Авдеевки профессионально выполняют разведывательные, ударно-штурмовые, снайперские и контрснайперские мероприятия, круглосуточно нанося урон оккупантам, добавил Уршалович.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что оккупанты РФ готовятся к новому наступлению на Авдеевку. Захватчики могут перейти к лобовым атакам под руководством пехоты, потому что в октябре потеряли на этом направлении очень много техники.

Напомним, ранее военный эксперт раскрыл жесткую тактику оккупантов в Авдеевке. Александр Коваленко говорит, что россияне используют смешанный по комплектации тип штурмовых действий, как на Бахмутском направлении.

Войска РФ пытаются окружить Авдеевку, ВСУ продвигаются под Бахмутом. Армия Украины штурмует позиции российских оккупантов на Бахмутском направлении южнее Бахмута и закрепляется на новых позициях, рассказали в Генштабе.

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Авдеевка война на Донбассе война России и Украины
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