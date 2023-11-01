'Разделяй и властвуй': Ягун объяснил, как противостояние ФСБ и Минобороны повлияет на РФ

На сайте Главред состоялся чат с генерал-майором запаса, бывшим заместителем председателя СБУ, экспертом по вопросам национальной безопасности Виктором Ягуном. Общаясь с читателями, он рассказал, во что в России может вылиться противостояние ФСБ и Минобороны.
"Никто не стянет одеяло. Это продолжается веками. С момента появления этих структур они всегда конкурировали. "Разделяй и властвуй" - эта история в империи всегда была, есть и будет. Поэтому я думаю, что ничего не изменится", - считает Ягун.
Эксперт также добавил, что в России считают это нормальной конкуренцией, движением вперед. Им это нравится. Поэтому ничего не изменится, никто ничего не переиграет.
"Еще в советское время иногда кто-то выходил на первые места, кто-то на вторые. Мы помним Берию и Андропова, но в конце концов это очень быстро кончилось: Берию расстрелял Жуков, а Андропов умер своей смертью, и его место заняли люди из совсем других классов", - пояснил генерал-майор.
Напомним, что генерал СБУ Ягун объяснил, в чем проблема Кремля. Путин пока выгоден башням Кремля, поскольку они не знают, кем его заменить. Китайцы обратили внимание на премьер-министра Мишустина.
Ягун раскрыл, готовит ли ФСБ замену Путину. Он привел пример, как в Советском Союзе закончилось все тем, что одних устранили, других расстреляли, третьих уничтожили морально, четвертых сослали - Хрущев стал единоличным лидером.
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