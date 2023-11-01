'Хотят снова оккупировать город': генерал раскрыл тяжелую ситуацию под Купянском

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Купянском направлении и тактике россиян.
Сырский в своем Telegram-канале сообщил, что стратегических успехов на Купянском направлении российские оккупанты сейчас не имеют.
"Цель россиян ясна - они хотят снова оккупировать город. Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед", - заявил командующий.видео дня
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что генерал-полковник рассказал, что враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском. Российские оккупанты поддерживают свои атаки артиллерией, минометами и дронами-камикадзе, сказал Сырский.
ВСУ пытались прорвать оборону РФ на левом берегу Херсонской области. Украинские военные продолжают удерживать позиции в крынках и вблизи Антоновского шоссе, а также железнодорожных мостов.
Россияне лупят химическим оружием по ВСУ. На Лимано-Купянском направлении держится очень напряженная обстановка, у оккупантов большое количество вражеских сил, заявил военный офицер.
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