'Хотят снова оккупировать город': генерал раскрыл тяжелую ситуацию под Купянском

Украинские военные стойко держат оборону и отражают вражеские атаки, сообщил генерал-полковник Сырский.

https://glavred.info/ukraine/hochut-znovu-okupuvati-misto-general-rozkriv-vazhku-situaciyu-pid-kup-yanskom-10513180.html Ссылка скопирована

Сырский рассказал о ситуации на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 14 отдельная механизированная бригада

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Купянском направлении и тактике россиян.

Сырский в своем Telegram-канале сообщил, что стратегических успехов на Купянском направлении российские оккупанты сейчас не имеют.

"Цель россиян ясна - они хотят снова оккупировать город. Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед", - заявил командующий. видео дня

Сырский о ситуации на фронте / скриншот: t.me/osirskiy

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что генерал-полковник рассказал, что враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском. Российские оккупанты поддерживают свои атаки артиллерией, минометами и дронами-камикадзе, сказал Сырский.

ВСУ пытались прорвать оборону РФ на левом берегу Херсонской области. Украинские военные продолжают удерживать позиции в крынках и вблизи Антоновского шоссе, а также железнодорожных мостов.

Россияне лупят химическим оружием по ВСУ. На Лимано-Купянском направлении держится очень напряженная обстановка, у оккупантов большое количество вражеских сил, заявил военный офицер.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.