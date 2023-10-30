Сырский – о ситуации на фронте: враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском

Российские оккупанты поддерживают свои атаки артиллерией, минометами и дронами-камикадзе, сказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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Российские войска под Бахмутом перешли от обороны к атакам - Сырский / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Сырского, скриншот соцсети

Оккупационные войска агрессора России значительно усилили свою группировку под Бахмутом и перешли к атакующим действиям. Особую активность враг проявляет под Купянском, где пытается продвинуться на некоторых направлениях. Россияне поддерживают свои атаки артиллерией, минометами и дронами, но ВСУ отражают штурмы. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

В интервью Интерфакс-Украина он рассказал о том, что ситуация на восточном фронте остается сложной. Оккупанты усилились и перешли от обороны к атакам на Бахмутском направлении. Украинские позиции атакуются ежедневно.

"Особую активность (враг, - ред.) проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", - объяснил ситуацию Сырский. видео дня

По его словам, россияне под Бахмутом пытаются остановить продвижение ВСУ и вернуть утраченные позиции. В атаках они задействуют десантников. На отдельных участках применяют штурмовые группы из отрядом Шторм Z.

Также Александр Сырский подчеркнул, что наступательные действия врага поддерживаются артиллерией, минометами и дронами. ВСУ действуют профессионально, отражают атаки и наносят противнику серьезные потери.

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении

В Генеральном штабе ранее заявили, что ВСУ продвигаются под Бахмутом. По данным военных, украинские войска штурмуют позиции оккупантов южнее города и закрепляются на занятых позициях.

Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников сказал, что войска РФ наступают на флангах у Бахмута. Враг постоянно контратакует у Клещиевки и Андреевки, но безуспешно.

Россия стянула 100-тысячные резервы и строит планы по захвату Купянска, рассказал Главреду майор ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, в районе Купянска россияне используют танковые удары, штурмовые действия отличаются от тех, что были в Бахмуте.

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