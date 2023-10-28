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РФ стянула 100-тысячные резервы и нацелилась на захват ключевого города Украины

Алексей Тесля
28 октября 2023, 17:54
Армия РФ перебросила сотни единиц ствольной артиллерии и РСЗО, а также 2 тысячи единиц тяжелой бронированной техники.
РФ стянула 100-тысячные резервы и нацелилась на захват ключевого города Украины
ВСУ отражают атаки российских оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Российские оккупанты способны прибегнуть к наступательным операциям на Купянско-Лиманском направлении, рассказал ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман.

"Особого внимания заслуживает ситуация на Купянском направлении, где сосредоточено большое количество сил", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Майор ВСУ уточнил, что между Купянском и Лиманом – 100 километров, где оккупанты пытались наступать, но им это не удавалось.

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"Поэтому были атаки локального характера - отдельно на Купянском и Лиманском направлениях. В районе Купянска сконцентрировано более 100 000 российских военных, более 500 единиц ствольной артиллерии, более 300 единиц РСЗО и ориентировочно 2 000 единиц тяжелой бронированной техники, из которой 1 000 единиц – это танки. Речь идет о мощной группировке, которая поддерживается с воздуха беспилотниками и авиацией", - отметил он.

Собеседник считает, что на Купянском направлении войска РФ используют другую тактику, отличную от той. Которую применяли в Бахмуте.

"Там были мясные штурмы без активного использования тяжелой техники, а под Купянском проводились не только штурмы, а наносились и танковые удары", - добавил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман

Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает в качестве военного эксперта и аналитика в ряде ведущих СМИ.

Ситуация на Купянском направлении

Ранее сообщалось о том, что у РФ чудовищные потери: ВСУ могут готовить мощный прорыв. У Украины остается только несколько недель, чтобы добиться нового продвижения, считают военные аналитики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Купянском "мясные" штурмы: в ВСУ рассказали о тактике оккупантов. РФ отправляет на штурм кучу бывших заключенных, штрафников-офицеров и мобилизованных россиян.

Ранее сообщалось, что под Купянском ВСУ отбросили оккупантов, украинские военные закрепляются на новых позициях. За сутки на Лиманско-Купянском украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, спорного.

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Купянск война России и Украины Алексей Гетьман
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