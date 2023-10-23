Под Купянском "мясные" штурмы: в ВСУ рассказали о тактике оккупантов

РФ отправляет на штурм кучу бывших заключенных, штрафников-офицеров и мобилизованных россиян.

https://glavred.info/ukraine/pod-kupyanskom-myasnye-shturmy-v-vsu-rasskazali-o-taktike-okkupantov-10510723.html Ссылка скопирована

РФ отправляет оккупантов в мясные штурмы / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты пытаются продвинуться на Купянском направлении, чтобы потом окружить город. РФ бросает на штурмы кучу личного состава. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

В эти "мясные штурмы" российское военное командование отправляет подразделения "Шторм Z" и "Шторм V". В эти подразделения входят бывшие заключенные, штрафники-офицеры и мобилизованные из разных уголков России.

"Тактика врага в принципе не меняется еще с давних времен, жизнь для россиян, жизнь их военнослужащих ничего не стоит", — сказал Фитьо. видео дня

Оккупанты стягивают свои резервы со всей России, чтобы прорвать линию обороны ВСУ. Однако украинские военные делают все, чтобы отбить атаки врага и сохранить свои позиции.

Ситуация на фронте

Недавно стало известно о том, что оккупанты пошли низом и хотят отрезать Марьинку. Враг штурмует позиции украинских военных, бои за населенный пункт не утихают. Вместе с тем ВСУ уже подготовили для врага кучу "сюрпризов".

На одном из участков Бахмутского направления оккупанты начали отступление. Вражеские атаки направлены на северный фланг, включая Ягодное и Богдановку, но наибольшая интенсивность боев остается на южном фланге, где ведутся постоянные бои в районах Клещиевки и Андреевки. Однако ВСУ имеют успехи и продвигаются за железнодорожное полотно.

Хорошие новости есть и с другого направления. Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов, украинские военные закрепляются на новых позициях. За сутки на Лиманско-Купянском украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, спорного.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.