На Херсонском направлении РФ сменила командующего: в разведке Британии сообщили о жестких боях

Генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой российских войск.

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Путин назначил нового командующего на Херсонском направлении / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: deepstatemap.live

В Министерстве обороны Британии сообщили, что после того как российский президент Владимир Путин сменил командующего группировкой войск РФ "Днепр" на Херсонском направлении, там активизировались боевые действия.

Как отмечают британские аналитики в новом отчете Минобороны Британии, заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой российских войск.

"Эта группировка отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра. В последние недели в этом районе активизировались боевые действия, поскольку украинские силы пытаются восстановить контроль над восточным берегом реки, который контролируют россияне", - говорится в сообщении. видео дня

Известно, что Теплинский имеет опыт командования операциями в этом районе.

"Он был офицером на местах, который отвечал за относительно успешный вывод российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года. Почти наверняка отражение украинских атак в районе Днепра и содержание территории в оккупированной Херсонской области остается приоритетной задачей для российских войск в Украине", - говорится в обзоре.

В частности назначение Теплинского также свидетельствует об усилении давления на российские силы.

Напомним, что Россия срочно перебрасывает тяжелую технику под Херсон, готовятся к удару ВСУ. Украинские партизаны передали информацию о передвижении вражеской техники "в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций".

Россия пытается обесточить Херсон и наносит мощные удары. В результате очередного "прилета" снова повреждены линии электропередач. Обстрелы были осуществлены российской армией с левого берега.

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