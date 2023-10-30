Россия передала 4 оккупированных города Луганщины под контроль Татарстана – ВСУ

Жилье на оккупированной Луганщине, которое украинцы были вынуждены оставить из-за нападения России, теперь передают татарстанским рабочим как "бесхозное".

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Москва отдала Лисичанск, Северодонецк и Рубежное под контроль Татарстана - ЦНС / Коллаж: Главред, фото: С. Гайдай, УНИАН

Страна-оккупант Россия передала агломерацию временно оккупированных Северодонецка, Лисичанска и Рубежного под полный контроль своего субъекта – республики Татарстан. Татарстанский премьер уже приезжал на захваченную Луганщину, а в городах "выделяют" жилье, которое было признано "бесхозяйственным", прибывшим татарским рабочим. Об этом заявили в Центре национального сопротивления при ССО ВСУ.

Как сообщили в Центре, Москва передала контроль над Северодонецком, Лисичанском и Рубежным Татарстану. Татарским работникам, которые туда приехали, уже выдают жилье, вынужденно оставленное законными владельцами.

Также указано, что делегация Татарстана во главе с премьер-министром республики Алексеем Есошиным уже приезжала на оккупированную Луганщину. Визит незаконен.

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"Особое внимание они уделили городу Лисичанск. А все потому, что Кремль выделил агломерацию Северодонецк – Лисичанск – Рубежное под полный контроль своего субъекта – Республики Татарстан", - отмечается в сообщении.

Так называемая делегация заявила, что в захваченных городах будут реализовывать показательные проекты с целью демонстрации "восстановления инфраструктуры".

Кроме того, согласно данным ЦНС, в октябре около 200 детей из Луганской области вывезли в лагерь Заречье в Татарстане, где проводились мероприятия, направленные на изменение их национальной самоидентификации. Не исключено, что "в дальнейшем этих детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя".

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