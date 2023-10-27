Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

Оккупанты России понимают, что от Угледара до Волновахи, их важного узла логистики, всего 30 километров, сказал военнослужащий Александр Войтко.

https://glavred.info/ukraine/voyska-rf-pytayutsya-okruzhit-eshche-odin-gorod-na-donbasse-v-vsu-raskryli-plany-vraga-10511899.html Ссылка скопирована

Враг понимает, что от Угледара до Волновахи 30 км - военнослужащий ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, DeepState

Оккупационные войска агрессора России пытаются окружить Угледар Донецкой области и заставить силы обороны Украины отступить. Идут тяжелые бои к югу от города. Об этом заявил украинский военнослужащий Александр Войтко.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что вражеские силы атакуют украинские позиции в Угледаре, чтобы окружить город и заставить ВСУ отступить. Город является важным плацдармом, и армия его удерживает.

"Враг понимает, что от Угледара до Волновахи 30 км. Волноваха является сейчас важным логистическим узлом для россиян, поэтому они пытаются оцепить этот плацдарм", - объяснил ситуацию военный. видео дня

По его словам, самые тяжелый бои идут к югу от города.

"Оккупанты в последнее время пытались продвигаться на северо-восток. Поскольку с юга у них не получается подобраться к Угледару, они попытались продвигаться в сторону Новомихайловки, но и там понесли значительные потери, каких-то больших продвижений у них нет", - сказал Войтко.

Также он акцентировал внимание на том, что российские подразделения активизировались в направлении Великой Новоселки.

"Подразделения ВСУ пытаются совершать действия, позволяющие продвигаться на юг, наносят огневое поражение по российским оккупантам в Приютном, в Заветном Желании, в Новодонецком", - добавил Войтко.

Кроме того, он сравнил ситуацию с Авдеевкой и уточнил, что первая фаза боев похожа на события у "ворот в Донецк".

"Первая фаза этих боев похожа. Массированный штурм был на Угледаре, и сейчас мы его видели. Но на Угледаре, хоть ситуация была сложная, но легче было тем, что не наблюдалось продвижение врага с флангов", - подчеркнул Александр Войтко.

Ситуация в районе Авдеевки

Россия несет большие потери возле Авдеевки, считают аналитики американского Института изучения войны. Как полагают специалисты, такой урон наверняка подорвет наступательные способности оккупантов в долгосрочной перспективе.

ВСУ надо продержаться в Авдеевке несколько недель, считает военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, несмотря на тяжелую ситуацию, у войск РФ мало шансов захватить город.

РФ получила по зубам у Авдеевки, ВСУ уничтожили бригаду оккупантов – рассказал президент Владимир Зеленский. Гарант сказал, что российские войска уже несколько раз пытались окружить город, но не смогли этого сделать.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.