Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

Оккупационные войска агрессора России пытаются окружить Угледар Донецкой области и заставить силы обороны Украины отступить. Идут тяжелые бои к югу от города. Об этом заявил украинский военнослужащий Александр Войтко.
В эфире Эспрессо он рассказал о том, что вражеские силы атакуют украинские позиции в Угледаре, чтобы окружить город и заставить ВСУ отступить. Город является важным плацдармом, и армия его удерживает.
"Враг понимает, что от Угледара до Волновахи 30 км. Волноваха является сейчас важным логистическим узлом для россиян, поэтому они пытаются оцепить этот плацдарм", - объяснил ситуацию военный.видео дня
По его словам, самые тяжелый бои идут к югу от города.
"Оккупанты в последнее время пытались продвигаться на северо-восток. Поскольку с юга у них не получается подобраться к Угледару, они попытались продвигаться в сторону Новомихайловки, но и там понесли значительные потери, каких-то больших продвижений у них нет", - сказал Войтко.
Также он акцентировал внимание на том, что российские подразделения активизировались в направлении Великой Новоселки.
"Подразделения ВСУ пытаются совершать действия, позволяющие продвигаться на юг, наносят огневое поражение по российским оккупантам в Приютном, в Заветном Желании, в Новодонецком", - добавил Войтко.
Кроме того, он сравнил ситуацию с Авдеевкой и уточнил, что первая фаза боев похожа на события у "ворот в Донецк".
"Первая фаза этих боев похожа. Массированный штурм был на Угледаре, и сейчас мы его видели. Но на Угледаре, хоть ситуация была сложная, но легче было тем, что не наблюдалось продвижение врага с флангов", - подчеркнул Александр Войтко.
Ситуация в районе Авдеевки
Россия несет большие потери возле Авдеевки, считают аналитики американского Института изучения войны. Как полагают специалисты, такой урон наверняка подорвет наступательные способности оккупантов в долгосрочной перспективе.
ВСУ надо продержаться в Авдеевке несколько недель, считает военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, несмотря на тяжелую ситуацию, у войск РФ мало шансов захватить город.
РФ получила по зубам у Авдеевки, ВСУ уничтожили бригаду оккупантов – рассказал президент Владимир Зеленский. Гарант сказал, что российские войска уже несколько раз пытались окружить город, но не смогли этого сделать.
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