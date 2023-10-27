"ВСУ надо продержаться в Авдеевке несколько недель": Свитан спрогнозировал провал РФ

У захватчиков мало шансов захватить город. Через несколько недель ситуация для оккупантов ухудшится еще больше.

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ВСУ надо продержаться в Авдеевке несколько недель, считает Свитан/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Российские оккупанты активизировались в районе Авдеевки на Донетчине, но у них мало шансов захватить город. Украинским военным нужно продержаться несколько недель, потом ситуация изменится.

Такой прогноз озвучил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, сообщает "Обозреватель". Он отмечает, что ситуация возле Авдеевки действительно тяжелая, но у россиян есть немного шансов захватить город.

Свитан отметил, что сильные осенние дожди, которые начнутся уже через несколько недель, не будут давать оккупантам продвигаться тяжелой техникой.

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"Донбас – это до метра чернозема. Во влажном состоянии это хороший "бетон", который засасывает практически любую технику. Осталось всего несколько недель до начала серьезных дождей, которые также отменяют возможность россиян двигаться по Донбассу. Нам надо продержаться несколько недель, и я думаю, эту задачу можно осуществить", – отметил полковник ВСУ в запасе.

Также он добавил, что у украинских военных в районе Купянска и Авдеевки уже появились образцы западной техники, в частности, боевые машины пехоты Bradley и танки Leopard.

По словам Свитана, защитники Украины будут пытаться удержать эти два региона. Он уверен, что до дождей мы продержимся, а потом украинским воинам поможет погода.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, ВСУ назвали рекордные потери в боях за Авдеевку. С момента начала массированного наступления на Авдеевку противник потерял ранеными и убитыми более 5 тысяч солдат. Некоторые подразделения врага начинают бунтовать.

Военный эксперт, экс-спикер Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отмечал, что ситуация в Авдеевке очень сложная, враг штурмует стратегический город тремя армиями. Ситуация в Авдеевке продолжает оставаться сложной, все глаза прикованы к террикону, который, будто бы, под контролем россиян. Однако, там враг несет значительные потери.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что РФ несет большие потери возле Авдеевки. С 10 октября 2023 года армия РФ потеряла более 5 тыс. оккупантов и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки.

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