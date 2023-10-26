"Ситуация очень сложная": враг штурмует стратегический город тремя армиями

Ситуация в Авдеевке продолжает оставаться сложной, все глаза прикованы к террикону, который якобы под контролем россиян. Там враг несет значительные потери.

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Враг пошел на штурм стратегического города 3-мя армиями / коллаж Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины, deepstatemap.live, Facebook / 93-я ОМБр Холодный Яр

Военный эксперт, экс-спикер Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что если оккупантам удастся протащить артиллерию на террикон, они будут иметь возможность обстреливать всю территорию Авдеевки, что может создать серьезные проблемы для ВСУ. Но стоит отметить, что вероятность такого развития событий выглядит очень низкой. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

Эксперт указывает на то, что оккупанты не успеют переместить артиллерию на террикон из-за того, что еще во время транспортировки по ним попадут FPV-дроны, запущенные украинскими защитниками или наша артиллерия окончательно выведет их из строя.

"Враг прилагает немало усилий, чтобы сомкнуть "тиски" вокруг Авдеевки. Он давит на оборонительные рубежи ВСУ с юга от Опытного, а также в районе Красногоровки. Продолжаются бои и у террикона. Ситуация очень сложная, но как она решится, напрямую зависит от ресурсных возможностей Сил обороны", – подчеркнул военный эксперт. видео дня

Это направление вызывает заинтересованность украинского командования, о чем свидетельствует визит начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы и командующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного на Авдеевское направление.

"В то же время врагу может не хватить ресурсов, чтобы захватить Авдеевку, хотя и он сейчас сосредотачивает вокруг Авдеевки подразделения по меньшей мере 3 армий. В частности 2 – й гвардейской, которая считается у россиян наиболее боеспособной", - отметил Селезнев.

За последние дни атаки в районе Авдеевки значительно уменьшились - сейчас фиксируется примерно 10 атак в сутки, в то время как в предыдущие дни их было в среднем 50.

Однако важно подчеркнуть, что это не означает, что враг отказался от своих агрессивных планов. Отмечается, что их планы существенно изменились. Сначала россияне пытались захватить Авдеевку с помощью колонн бронетехники, пытаясь сломить сопротивление украинских войск. Они действовали координированно, атакуя с северного и южного направлений, чтобы закрыть "тиски".

"А получили россияне существенную пощечину, потому что украинская разведка вовремя обнаружила вражеские бронеколоны, которые продвигались. Наши пушки эффективно по ним отработали. И противник понес огромные потери", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Наступление России на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска и сам Владимир Путин, изменили свои публичные заявления относительно наступления оккупантов на город Авдеевка в Донецкой области. Специалисты Института изучения войны считают, что эти изменения в риторике приводят к "снижению ожиданий" в отношении продвижения российской армии.

В то же время, генерал Александр Сырский, который командует Восточной группировкой ВСУ, также отметил попытки россиян прорваться под Купянск с целью окружить город. Важно заметить, что Купянск является важным железнодорожным узлом для оккупантов.

Также, как сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, с 10 октября на Авдеевском и Марьинском направлениях потери российских оккупантов составляют более 5 тысяч военных убитыми и ранеными. Силами обороны Украины было уничтожено почти 400 единиц вражеской техники.

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