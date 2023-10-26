"Шансов на мир не будет": Орбан сделал скандальное заявление о дружбе с Путиным

Пропутинский политик заявил, что правительство Венгрии – "единственные, кто говорит от имени и в пользу мира, который был бы на пользу всем в Европе".

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Орбан сделал скандальное заявление о дружбе с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "гордится" тем, что поддерживает контакты с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

Как пишет Reuters, в Брюсселе, отвечая на вопрос о своих отношениях с Путиным, Орбан заявил журналистам, что "сохранять все каналы общения открытыми – это часть его стратегии," и он "гордится ею".

"Мы хотим сделать все для того, чтобы был мир. Поэтому мы держим открытыми все линии связи для россиян, иначе шансов на мир не будет. Это стратегия, мы гордимся ею", - сказал он. видео дня

Пропутинский политик также заявил, что правительство Венгрии – "единственные, кто говорит от имени и в пользу мира, который был бы на пользу всем в Европе".

Кроме того, Орбан заявил, что готов к переговорам с Украиной о снятии вето с военной помощи ЕС в размере 500 млн. Он говорит, что хотел бы приезда в Будапешт украинской делегации перед тем, как ЕС примет решение о следующем транше из Европейского фонда мира.

"Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров об этом. Мы открыты и готовы договариваться", - заявил премьер Венгрии.

Скандальные заявления Орбана относительно Украины

Как сообщал Главред, Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум. Так, Орбан заявил, что Венгрия не будет оказывать поддержку Украине в вопросах международных отношений до тех пор, пока Киев не восстановит языковые права этнических венгров, проживающих на территории страны.

Также ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, Орбан цинично "подмахнул" Путину. Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины.

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