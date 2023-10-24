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"Это закончится капитуляцией украинцев": Боррель сделал заявление о войне с РФ

Алина Дембицкая
24 октября 2023, 23:16
Если бы Путин знал, что ЕС вместе с союзниками будет поддерживать Украину, то подумал бы дважды перед вторжением полтора года назад, подчеркнул Боррель.
Боррель, ВСУ
Боррель сделал заявление о войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что существует быстрый путь окончания войны, которую начала страна-агрессор Россия против Украины. Об этом он заявил во время конференции "Европа и мир", передает 24 канал.

Верховный представитель ЕС подчеркнул, что украинцы нуждаются в поддержке со стороны Европы, чтобы противостоять российской агрессии. В то же время он выразил убеждение, что есть быстрый путь к завершению этой войны. Однако Боррель подчеркнул, что для Евросоюза важно не только завершить войну, но и сделать это надлежащим и мирным способом.

"Я знаю, как быстро закончить войну. Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев. Разве мы хотим, чтобы война закончилась именно так? Я думаю, что нет. Мы не можем позволить Путину поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе", - сказал Боррель.

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Он отметил, что если бы Путин знал, что ЕС вместе с союзниками будет поддерживать Украину, то подумал бы дважды перед вторжением полтора года назад.

Также Боррель ответил на вопрос, что будет делать ЕС в случае победы Дональда Трампа.

"Я надеюсь, что этого не произойдет", - подчеркнул верховный представитель Евросоюза.

Война России против Украины

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

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Евросоюз война в Украине Жозеп Боррель война России и Украины
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