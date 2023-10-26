СМИ назвали 'удар' Рогозина по Украине космической ракетой 'дегенеративным' - и вот почему

Вероятно, ракета Рогозина заденет территорию самой России из-за своей "точности".

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Рогозина сравнили с обезьяной с гранатой / Коллаж Главреда. Фото: antiseptic.livejournal.com, руссиан.space

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин под идеей ударить по Украине космической ракетой на самом деле подразумевал "примотать" к этой ракете бомбу. Это, по словам аналитиков Defense Express, является "иллюстрацией подлинной деградации РФ".

Таким образом, Рогозин хотел использовать космический 51-метровый ракетоноситель весом от 306 т в качестве "доставки" ФАБ-9000.

Причины выбора именно ФАБ-9000, пишут аналитики, вполне понятны, потому что это - самая большая по размеру авиабомба в арсенале РФ.

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Впрочем, сами россияне отмечают, что ФАБ-9000 не рассчитана на вход на скорости около 6 км/с в плотные слои атмосферы после суборбитального полета. В частности, будут проблемы с нагревом.

"И действительно "тупоголовая" ФАБ-9000 скорее просто развалится при входе в атмосферу исключительно с точки зрения аэродинамики, а уже потом будут проблемы с "перегревом", который еще в теории возможно решить за счет абляционной защиты", - пишут эксперты.

Далее возникает вопрос точности наведения, отмечают аналитики, требующий уже отдельной разработки "бомбы", которая будет способна "подруливать" на действительно гиперзвуковых скоростях, как управляемый боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты.

"Без этого точность будет "плюс-минус лапоть" в 100-150 километров", - констатируют эксперты.

Рогозин предлагал ударить по Украине космической ракетой

Ранее издание BILD узнало об идее Рогозина нанести удар по большому украинскому городу с помощью космической ракеты. Это предложение экс-глава Роскосмоса презентовал Путину, однако схвалил ли ее российский диктатор - неизвестно.

Возможность удара по Украине с помощью космической ракеты обсуждалась в начале января 2023 года. При этом даже российские чиновники решили, что оптимальнее всего запустить ее с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту.

На что у ГУР ответили откровенным троллингом. Представитель разведки Андрей Юсов сравнил Рогозина с обезьяной с гранатой.

"Раньше говорили об обезьяне с гранатой, а сейчас - о Рогозине с ракетой", - заявил Юсов.

Также представитель ГУР подчеркнул, что оккупанты сейчас не могут выпускать по Украине 100 ракет за одну атаку.

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