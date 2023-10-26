Зеленский созвал всех командующих и провел специальное совещание

Докладывали о важных продвижениях на фронте Залужный, Сырский и Тарнавский.

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Зеленский собрал военный кабинет / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября собрал военный кабинетв спецформате. Докладывали все командующие, начальник ГУР и главнокомандующий ВСУ.

"Очное присутствие всех командующих на местах: Сырский, Тарнавский, Гнатов, Москалев, Содоль. Их подробные доклады относительно своих направлений, оборонительных и наступательных действий, специальных задач. Откровенный разговор на самые важные темы", - отметил президент в своем Telegram.

Зеленский подчеркнул, что заслушал важные доклады главкома Залужного, министра обороны Умерова, начальника ГУР МО Буданова и главы СБУ малыша.

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"План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставкой от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК", - добавил он.

Напомним, что Зеленский созвал командующих на заседание Ставки. Президент отметил, что есть положительные результаты на фронте и поблагодарил некоторых партнеров Украины, которые предоставят эффективное оружие, как и договаривались.

Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ. В этом году Украина будет не только защищаться от ракетных ударов оккупантов по энергоинфраструктуре, но и отвечать на них. РФ боится и перемещает флот и авиацию.

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